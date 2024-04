Põlva Serviti teenis kindlalt finaalipileti

Serviti domineeris kohtumist algusest peale ja parimana viskas Mathias Rebane üheksa väravat. Kehra resultatiivseim oli seitsme tabamusega Dmõtro Jankovskõi.

"Saime kaitse enamjaolt tööle, väravavahid olid tublid ning saime kiireid ja poolkiireid. Ainus, mille üle täna nuriseda saaks, on mõningad realiseerimised," lausus Rebane.

"Samuti olid osad mehed eelmine nädal haiged ja eks see mõjutas ka meie tänast kokkumängu natukene. "Arvan, et saime positiivse noodi täna kätte ja edasised mõtted on suunatud nädalavahetusele," viitas ta Põlvas toimuvale Balti liiga finaalturniirile.

Teise poolfinaali teises mängus lähevad kolmapäeval Arukülas vastamisi Mistra ja Viljandi HC. Kodumeeskond võitis avamängu ja on seega ühe võidu kaugusel finaalist.