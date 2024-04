Viljandi viis käsipalli poolfinaalseeria otsustavasse mängu

Mäng algas poolfinaalseeriale kohaselt närviliselt ning mõlemad meeskonnad tegid palju tehnilisi vigu. Kui esimestel minutitel suutsid võõrustajad väikse edu sisse võtta, siis poolaja keskpaigaks oli olukord võrdsustunud ja perioodi lõpuni liiguti kordamööda skoorides. Vaheajale minnes juhtis Viljandi 15:14.

Teise poolaja alguses suutis Viljandi kerge initsiatiivi haarata ning ohtrate seitsme meetri karistusvisete najal hoiti paariväravalist edu. Mäng muutus järjest närvilisemaks ja pingelisemaks ning karistusi lendas mõlemale poole. Mistral oli veel 15 sekundit enne lõppu kasutada viimane rünnak, aga ebaõnnestuti ja seisul 28:28 ootas ees kaks korda viis minutit lisaaega.

Tasavägiselt alanud lisaajal viskas Mistra poolelt väravaid Arno Vare, aga lõpuhetkedel siiski kindlamad Viljandi HC ja eriti Hendrik Koks, kelle kaks tabamust kindlustasid külalisetele lõpuks 33:30 võidu.

See omakorda tähendab aga, et teist finalisti Põlva Serviti kõrvale kolmapäeval ei selgunud ning Viljandi ja Mistra selgitavad parima järgmisel neljapäeval. Võõrustajate resultatiivseimad olid Andris Celminš ja Rauno Kopli viie väravaga. Viljandi poolelt said Koks ja Voika kirja vastavalt kümme ja seitse tabamust.

"Eksisime esimesel poolajal liigselt realiseerimisel ja visetel. Kokkuvõttes ei tohi lihtsalt Viljandil lasta niipalju väravaid visata. Me peame paremini kokkulepetest kinni pidama. Ega enne järgmist nädalaid suuremaid muutusi teha vaja ei ole, tuleb oma plaaniga edasi minna, aga lihtsalt teatud detaile lihvida," ütles Mistra mängumees Rauno Kopli.

"Eks meil oli natukene õigel ajal õnne ja saime mõned kaitse olukorrad pidama, kus saime lõpus piisava vahe sisse. Siis hakkas neil kiire ning nad tegid juba valesid otsuseid," analüüsis Hendrik Koks võidu tagamaid."Ei ütleks, et ma midagi ära otsustasin, pidin sunnitud olukorras lahenduse võtma. Tegin ka palju praaki, kuid lõpp hea, kõik hea," jäi mees tagasihoidlikuks.

"Number üks asi on nüüd taastumine. Meid ootab ees raske Balti liiga nädalavahetus ja siis juba otsustav poolfinaal. Ega midagi kerget ei ole, aga tuleb hambad risti panna, võidelda ning hea tuhhi pealt on kõik võimalik," lõpetas Koks.