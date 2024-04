Tartu Ülikool loobus peatreener Vetra teenetest

Hooaja lõpufaasi ehk Eesti meistrivõistluste play-off mängudeks naaseb Tartusse peatreenerina Priit Vene ja senise abitreeneri kõrvale ka Toomas Kandimaa.

Korvpallimeeskonna spordidirektori Janar Talts tänab Gundars Vetrat senise koostöö eest. "Peatreeneri vahetamise otsus ei tule kunagi lihtsalt, eriti aprillikuus ehk hooaja lõpufaasis," sõnas Talts klubi teate vahendusel.

"Me oleme välja öelnud, et meie selle hooaja peamine eesmärk on Eesti meistritiitel ja me tahame klubi poolt teha kõik, mis selleks vajalik. Hetkel on selleks veel võimalus olemas, aga tundsime ühiselt, et meeskonda on vaja mingit muudatust, mis selle eesmärgi täitmiseni viiks. Täname klubi poolt Gundars Vetrat professionaalse suhtumise eest peatreenerina ja soovime talle edasises karjääris edu."

Peatreenerikoha võtab üle Priit Vene, kelle abitreeneriteks on Toomas Kandimaa ja Olari Narits. "Priit on Eesti korvpallimaastikuga hästi kursis, meie jaoks tuttav mees ning ta on ka mitmete meie mängijatega varasemalt koostööd teinud," sõnas Talts.

"Omamoodi pakkus saatus võimaluse Priidul ja Kandimaal teha lõpuni ka pooleli jäänud koroonahooaeg ja loodame, et see muudatus süstib usku nii meeskonda, publikusse kui toetajatesse."

Gundars Vetra juhendas Tartu meeskonda kokku 43 ametlikus mängus, millest võideti 28 ja kaotati 15. Nii Eesti-Läti liigas kui ka Põhja-Euroopa korvpalliliigas jõudis meeskond veerandfinaali, Eesti karikavõistlustel mängiti finaalis Kalev/Cramo vastu.

Uus peatreener Priit Vene teeb meeskonnaga esimese treeningu esmaspäeva õhtul.