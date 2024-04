Verstappen kordas Jaapanis Schumacheri saavutust

Võistlus algas punaste lippudega ja peatati pooleks tunniks, sest kohe esimesel ringil põrkasid omavahel kokku Daniel Ricciardo (RB Racing) ja Alexander Albon (Williams). Mõlemad olid sunnitud võistluse katkestama.

Turvaauto lahkumise järel kontrollis esikohalt startinud Verstappen sõitu algusest lõpuni, teenides esikoha kolmandat aastat järjest. 26-aastasest hollandlasest sai ühtlasi seitsmekordse maailmameistri Michael Schumacheri järel teine mees, kes võitnud Jaapani GP kolmel järjestikusel aastal.

"Kõige kriitilisem moment oli sõidu alguses, sest siis pidin esikoha hoidmiseks pingutama. Aegamööda muutus olukord paremaks. Võib-olla oli see seotud pilvede tulekuga, ma ei oska öelda, aga mul on väga hea meel, et kõik läks hästi. Paremini ei oleks saanudki minna," muljetas Verstappen võistluse järel.

Kvalifikatsioonis teist aega näidanud Sergio Perez vormistas Red Bullile kaksikvõidu, säilitades oma koha Ferrari piloodi Carlos Sainz Jr. ees. Neljandana ületas finišijoone Sainzi tiimikaaslane Charles Leclerc ja esiviisikusse mahtus veel Lando Norris (McLaren).

Nelja etapi järel juhib MM-sarja üldarvestust Verstappen 77 punktiga. Hollandlasele järgnevad Perez (64 p), Leclerc (59 p), Sainz Jr. (55 p) ja Norris (37 p).

Järgmine MM-etapp toimub ülejärgmisel nädalavahetusel Hiinas.