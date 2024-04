Williamsi piloot sõitis vabatreeningul seina

Sargeant pidi eelmise etapi Austraalias vahele jätma, sest tema tiimikaaslane Alexander Albon tegi vabatreeningul avarii, mille käigus sai tõsiselt kahjustada vormeli kere. Kuna Williams ei võtnud varuautot kaasa, oli Sargeant sunnitud oma masina ülejäänud nädalavahetuseks Albonile loovutama.

Reedesel vabatreeningul oli ameeriklane ise lähedal auto tõsisele kahjustamisele, kui ta kaotas ühes kurvis masina üle kontrolli ja sõitis suurel kiirusel vastu rehvibarjääri. Sargeant lõhkus masina käigukasti ja vedrustuse, kuid ise pääses vigastusteta.

Esimeses sessioonis näitas parimat minekut MM-sarja üldliider Max Verstappen (1.30,056), edestades tiimikaaslast Sergio Perezt 0,181 sekundiga. Kolmandaks tuli Ferrari piloot Carlos Sainz (+0,213).

Kolme etapi järel juhib Verstappen MM-sarja sõitjate arvestust 51 punktiga. Charles Leclerc (Ferrari) kaotab talle nelja ja Perez viie punktiga.

