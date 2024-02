Taas rahvusrekordit uuendanud Zirk tuli MM-il viiendaks

Poolel maal neljandat positsiooni jõudnud Zirk oli viimases pöördes siiski kuues, aga suutis lõpuga mööduda uusmeremaalasest Lewis Clareburtist.

Zirk püstitas esimese rahvusrekordi eelujumises (1.55,58), jäi sellele poolfinaalis vaid kuue sajandikuga alla, aga viis finaalis numbreid veelgi edasi. Ta oli ka esimene MM-i finaalis ujunud Eesti mees.

Maailmameistriks krooniti jaapanlane Tomoru Honda (1.53,88), kes edestas 0,77 sekundiga itaallast Alberto Razzettit. Kolmas oli austerlane Martin Espernberger (+1,28) ehk Zirgil jäi medalist 32 sajandikku puudu.

Esikolmiku ja eestlase vahele mahtus veel poolakas Micha Chmielewski (+1,48), finaali tagumise kolmiku moodustasid Richard Marton (Ungari; +1,88), Clareburt (+1,98) ja Matthew Sates (Lõuna-Aafrika; +3,35).

"Ujuda MM-i finaalis elu parim tulemus, ei saa rohkem tahta," rääkis Zirk pärast võistlust. "Võrreldes poolfinaaliga olin esimene 100 meetrit tunduvalt kiirem, mis ei olnud taktikaliselt planeeritud, kuid läksin võitlema ja kokkuvõttes olen koha üle väga õnnelik."

Zirk tunnistab, et kogu MM on olnud nagu üks korralik Hollywoodi film. "Siin Dohas on olnud kõike – naeru, pisaraid ja kõike muud, mis sinna vahele jääb," muigas Tartust pärit spordimees.

"Nüüd tõmban paar päeva hinge ja veedan aega perega ning seejärel ootab mind märtsikuus kõrgmäestikulaager USA-s. Pikem fookus on kindlasti olla veelgi teravam Pariisi olümpiamängudel."