Juhan Kilumets: kui Eesti koondis tuleb Pariisist medalita, siis on see pettumus

Praeguse seisuga on endale olümpiapileti lunastanud mitmevõistlejad Karel Tilga, Janek Õiglane ja Johannes Erm, tõkkejooksja Rasmus Mägi, ujujad Eneli Jefimova ja Kregor Zirk, laskesportlane Peeter Olesk ja epeevehkleja Nelli Differt. Samuti on Eestil tagatud üks koht jalgratta meeste grupisõidus ning olümpiapilet on sisuliselt olemas ka maastikurattur Janika Lõivul ja sulgpallur Kristin Kuubal.

"Tegelikult see olukord ei ole üldse nii hull. Näiteks Lätil on viis kohta ja Soomel 18 kohta. Kui vaadata üldse Euroopas ringi, siis meil pole suurte spordiriikidega katastroofilist vahet," selgitas Kilumets.

Eestlaste medalilootused on seotud eelkõige ujuja Eneli Jefimovaga, kuid Kilumetsa sõnul ei tohiks noorele sportlasele liigseid pingeid peale panna. "Mina tahaksin, et kõik Eesti spordisõbrad saaksid aru, et eelmisel olümpial väga-väga noorena poolfinaali jõudnud Enefli Jefimova on endiselt noor sportlane ja kui ta jõuab Pariisis finaali, siis see on superhea tulemus."

"Muidugi me tahame, et Eneli medali võidaks, kuid ujumine on niivõrd konkurentsitihe spordiala. Ma ei taha seda, et kui Pariisi olümpia on läbi ja Jefimova saavutab oma põhialal näiteks seitsmenda koha, siis me kurvastame, et medalit ei tulnud. Tal on nii palju aega veel, et neid ootusi võiks natukene maha kruvida," sõnas Kilumets.

Sarnaselt ujumisele on ka kergejõustikus meeletult tugev konkurents. "Mõeldes jällegi kümnevõistlusel tasemele, kui Karel Tilga teeb näiteks 8700 punkti, siis see oleks suurepärane tulemus, kuid ta võib selle punktisummaga vabalt neljanda koha saada. Kümnevõistluse tase praegu on lihtsalt selline. Siis me patsutame talle õlale ja ütleme: "Karel, sa oled vägev mees". Aga olgem ausad, kui Eesti koondis tuleb Pariisist tagasi medalita, siis kindlasti on see pettumus. Ühte medalit oleks Eesti koondisel vaja," märkis Kilumets.

Kes võivad Eesti sportlastest veel Pariisis peale saada? "Maadlejatel on sel nädalal olulised võistlused. Epp Mäe ja Heiki Nabi võistlevad nädalavahetusel viimasel Euroopa OM-kvalifikatsiooniturniiril. Nabi on parimas seisus, mis ta on viimastel aastatel olnud. Ta on saanud natukene võistluspraktikat ja teinud kõvasti trenni, aga nii kogenud sportlane võib heas mõttes üllatada kui ka kiiresti väsida. Tal tuleb finaali pääseda, siis on olümpiakoht käes. Maadlus on Eestile oluline ala, nii et üks sportlane võiks ikka Pariisi pääseda. Kui Epp Mäe on olümpial, siis ta on kindlasti sportlane, kellelt küsime, kas tuleb medal.

Siis veel sõudjad. Meie neljapaat peab otsustava võistluse maikuus. Seal on mängus ainult kaks olümpiakohta. Jällegi Eestile oluline ala. Kui peaks minema nii, et meil pole olümpial vehklejaid, sõudjaid ega maadlejaid, siis oleks see väga kurb pilt," lisas Kilumets.