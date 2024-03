Mart Olman maailmameistri juhendamisest: minu jaoks ei muutu eriti midagi

Eelmisel nädalal teatas Gerd Kanter, et tema koostöö kettaheite maailmameistri Kristjan Cehiga on lõppenud. Paar päeva hiljem avalikustas omakorda Ceh, et on liitunud Mart Olmani treeninggrupiga.

35-aastane Mart Olman on endine vasaraheitja, kes kettaheitetreenerina juhendanud pikalt edukat parasportlast Egert Jõesaart ja viimastel aastatel ka 60 meetri meest Priidu Niitu.

Olman tõdeb, et Cehi soov just teda enda uue juhendajana näha tuli suure üllatusena ja sellise tasemega sportlase treenimine on juba hoopis teistsugune väljakutse. Kindlasti mõjutas Cehi otsust see, et jaanuaris treenis ta koos Olmani, Jõesaare ja Niiduga Tenerifel.

"Võimalik, et jäin Kristjanile silma sellega, et oleme koos treeninglaagris olnud ja ta on näinud, kuidas olen teiste ketteheitjatega töötanud, mismoodi oleme analüüsinud tehnilisi heiteid või treeninguid planeerinud. Seda kõike on ta kõrvalt näinud. Ju siis ta tegi sellest mingeid järeldusi, et lõpuks minuga ühendust võttis," alustas Olman.

"Tema küsimus mulle oli väga selge, kas võin alustada sinu treeninggrupis koos teistega heitmist. Siis me arutasime, mida tema minult ootab. Minu ülesanne on ka aru saada, millised olid need treeningmetoodilised erinevused eelmise treeneriga, et ma teaks, mida mina pean paremini tegema või vältima, et samasugust olukorda ei tekiks."

Olmani sõnul on eduka treeningsuhte aluseks täielik teineteisemõistmine. "Sellisel tasemel sportlase puhul peab treeneri ja sportlase vahel olema väga hea koostöö, kuivõrd selline mina ütlen ja sina teed suhe. Me peame täpselt ühtemoodi aru saama, kuidas näeb välja ideaalne heide ja kuidas seda saavutada. Minu jaoks ei muutu eriti midagi, sest olenemata sellest, millise tasemega sportlast olen abistanud, ma olen seda alati täpselt sama tõsiselt võtnud. Ma ei tunne, et nüüd oleks midagi väga palju teistmoodi. Ainult see, et meie koostöö on rohkem tähelepanu saanud kui minu koostöö teiste õpilastega."

Sportlasena vasarat heitnud Olman tegi lähemat tutvust kettaheitega läbi Aleksander Tammerti ja Märt Israeli. "Päris mitu aastat abistas mind Aleksander Tammert, lisaks sellele treenisin mitu aastat koos Märt Israeliga. Ma olen kettaheitega võtnud sellise seisukoha, et ma ei ole ise kunagi õppinud ketast heitma, aga olen õppinud aastaid, kuidas õpetada sportlast ketast heitma. Ma olen keskendunud just sellele."

Ceh on viimastel aastatel võitnud mitmeid tiitlivõistluste medaleid, kuid sellele vaatamata usub Olman, et sloveenil on veel arenemisruumi. "Alati saab paremini teha. Ühtepidi on Kristjan n-ö valmis sportlane, kes on maailmameistriks tulnud. Teisalt on ta värskelt 25-aastaseks saanud, seega on tal väga pikk karjäär alles ees. Kindlasti vaatame seda, kuidas ikkagi veel paremaks saada ja kaugemale heita."

Cehi selle aasta suurimad võistlused on kahtlemata kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused Roomas ja Pariisi suveolümpiamängud. Kui täpselt on tal plaan tiitlivõistlusteks paigas? "Ilmselgelt enamus ettevalmistust on tal tehtud koos Gerd Kanteriga, mis tähendab, et väga suuri muudatusi ettevalmistusse ei tule. Küll aga proovime mõningaid asju kohendada nii, et tema heited oleksid veelgi efektiivsemad," sõnas Olman.