EM-kulla võitnud Ceh koostööst Olmaniga: kõik läheb väga hästi

Märtsis kettaheite olümpiavõitja Gerd Kanteriga koostöö lõpetanud ja Mart Olmani käe all treenima hakanud Sloveenia kettaheitja võitis Roomas enda esimese Euroopa meistritiitli ja rääkis, et koostöö uue juhendajaga läheb väga hästi.

Ceh heitis EM-il võidutulemuse 68.08 teisel katsel. Sel hooajal seni kaotuseta püsinud maailmarekordimehel Mykolas Aleknal läks mõõtmisele ainult kaks katset kuuest ja leedulane pidi 67.48-ga leppima pronksiga. "Imeline tunne! Ootasin natuke kõrgema tasemega võistlust, aga lõpuks 68 meetrist piisas. Olen võidu üle väga rahul," ütles Ceh ERR-ile. "Ma pole kogu hooaja nii tähtsat võistlust võitnud, nii et tunne on väga hea."

Küsimusele, kas ta sihib 70 meetri vormi olümpiaks, vastas Ceh: "Kindlasti! Tean, et olin ka täna 70 meetriks võimeline, aga seda ei juhtunud. Aga kui töötame samade asjade kallal edasi, olen Pariisi olümpial veel paremas vormis."

Enda uue treeneri Mart Olmani käe all on Ceh harjutanud peaaegu kolm kuud. "Kõik läheb väga hästi. Töötame praegu selle kallal, kuidas teatud tehnilisi detaile parandada. Koostöö sujub hästi, treeningplaan on hea ja treeningud lähevad üha paremini, nii et olen Mardiga väga rahul," rõõmustas ta.