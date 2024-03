Celtics alistas Sunsi ja kindlustas koha play-off'is

Bostonis toimunud mängus alustas paremini Phoenix, kes asus kaheksaga juhtima, kuid Celtics jõudis avaveerandi lõpuks ise kolmega ette. Teisel veerandil pääses Suns korra veel juhtima, kuid teine poolaeg kuulus täielikult kodumeeskonnale, kes asus kolmandal veerandil 20 punktiga juhtima.

Kohtumise lõpuks oli tablool Celticsi 127:112 (35:32, 30:28, 37:25, 25:27) võit, mis kindlustas Bostonile ühtlasi esimese meeskonnana koha hooajajärgsel lõppturniiril. 52. võidu teeninud Celticsil on põhihooaja lõpuni jäänud pidada veel 16 kohtumist, lähim konkurent idakonverentsis on Milwaukee Bucks, kes on võitnud 43 mängu.

Boston tabas 25 kaugviset, täpset kätt kolmepunktijoone tagant näitasid kaheksa mängijat. Resultatiivseim oli 37 punkti skoorinud Jaylen Brown. Jayson Tatum lisas omalt poolt 26 punkti, vanameister Al Horford panustas 24 silmaga. Lätlane Kristaps Porzingis jäi neljandat mängu järjest vigastuse tõttu koosseisust välja.

Sunsi eest viskasid neli mängijat vähemalt 20 punkti, Devin Booker oli 23 punktiga resultatiivseim. Bradley Beal lisas 22, nii Kevin Durant kui Grayson Allen lõpetasid 20 punktiga. Keskmängija Jusuf Nurkic haaras 20 lauapalli ja skooris kaheksa punkti.

Läänekonverentsis tõusis taaskord tabelitippu Oklahoma City Thunder, kes lõpetas kodupubliku ees Dallas Mavericksi neljamängulise võiduseeria. Sarnaselt Celticsile haaras Thunder ohjadest teisel poolajal ning enam eduseisu ei loovutanud, realiseerides 126:119 (33:27, 32:36, 30:24, 31:32) võidu.

Kyrie Irving tegi ilma Luka Doncicita mänginud Mavericksi eest suurepärase mängu, kui lõpetas 36 punkti ja 12 resultatiivse sööduga. Kanadalane Shai Gilgeous-Alexander vastas aga 31 punkti, üheksa lauapalli ja viie korvisööduga, Jalen Williams lisas võitjate eest veel 27 silma.

Thunder kerkis taaskord läänekonverentsis esikohale ning on 66 mängust võitjana väljunud 46 korral. Sama tulemus on ka tiitlikaitsja Denver Nuggetsil, kuid Thunder on võitnud sel hooajal neljast omavahelisest mängust kolm. Minnesota Timberwolves on vaid ühe võidu kaugusel.

Henri Drell tegi avas oma NBA debüüdis ka punktiarve, kuid Chicago Bulls pidi tunnistama koduväljakul Los Angeles Clippersi 126:111 paremust. Bulls on 32 võidu ja 35 kaotusega idakonverentsis üheksandal tabelireal ehk eelviimasel play-in turniiri kohal.

Teised tulemused:

Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers 114:105

Houston Rockets - Washington Wizards 135:119

Portland Trail Blazers - New York Knicks 93:105