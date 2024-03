Jamesi 40 punktist Lakersile ei piisanud, Drelli pingile jätnud Bulls võitis

Viimasest kolmest mängust kaks võitnud Bulls (33-35) kindlustas idakonverentsis oma üheksandat ehk play-in'i viivat kohta. Ayo Dosunmu püstitas 34 punktiga oma NBA karjääri rekordi; kuigi peatreener Billy Donovan andis mängu lõpus üksikuid minuteid nii Terry Taylorile, Adama Sanogole kui Andrew Funkile, jäi Drell seekord pingile.

Neljapäeval 36. sünnipäeva tähistanud Steph Curry naasis pärast kolm mängu kestnud vigastuspausi Golden State Warriorsi (35-31) koosseisu ja aitas oma tiimi 128:121 võiduni Los Angeles Lakersi (36-32) üle. Mängu viimased kaks minutit kestsid reaalajas enam kui 20 minutit, sest kohtunikud käisid mitmel puhul videoid vaatamas ning seejärel lakkas töötamast areeni rünnakuaja kell.

Seisul 120:124 kasutas Lakersi peatreener Darvin Ham 1.50 enne mängu lõppu vaiet, lootes, et pall antakse video vaatamise järel Lakersile: nii ka läks, aga ühtlasi otsustasid kohtunikud, et eelmisel rünnakul kaugviske tabanud LeBron Jamesi jalg oli küljejoonel ja nii sai Lakers küll palli tagasi, aga jäi ilma kolmest punktist.

Kui Warriorsi peatreener Steve Kerr ei olnud otsusega nõus, nägi 40 punkti visanud, üheksa resultatiivset söötu jaganud ja kaheksa lauapalli noppinud James ka mündi teist külge. "Mulle ei meeldi see reegel. Tundub, et seda kasutatakse kord-kaks aastas ja ma tahaks, et see kaoks. Mulle tundub, et üritame meeleheitlikult kõike õigesti teha, aga samal ajal kaotame mängu voolavuses. Keda huvitab, kas mängija jalg on pool tolli joonel või mitte?" küsis Kerr mängu järel.

"Lõppude lõpuks tahad sa näha õigeid otsuseid," sõnas James. "Mul on kahju, et läks nii, aga sa tahad, et valitseks õiglus. Meie peame tegema oma tööd, kohtunikud peavad tegema oma tööd ning andma endast seda tehes parima."

Oklahoma City Thunder (47-20) alistas laupäeval 118:112 Memphis Grizzliesi (23-45) ning tõusis läänekonverentsis taas Denver Nuggetsiga esikohta jagama. Chet Holmgren viskas 22 punkti ja võttis 11 lauapalli, Jalen Williams lisas 23 punkti ja kuus korvisöötu ning Shai Gilgeous-Alexander panustas 20 punktiga.

Teised tulemused:

Indiana - Brooklyn 121:100

New Orleans - Portland 126:107

Philadelphia - Charlotte 109:98

Utah - Minnesota 100:119

Sacramento - New York 91:98