Kanaari saared liituvad autoralli MM-sarjaga

1977. aastast peetav ralli on aastaid kuulunud Euroopa meistrivõistluste sarja ja liitub 2025. aastast MM-sarjaga, kinnitas WRC promotsioonifirma. Kui 2025. aastal plaanitakse sõita üksnes Gran Canarial, siis 2026. aastal peaks üritus hõlmama juba mitut saart.

Mullu ja tänavu Hispaanial MM-sarjas oma etappi pole. Viimati sõideti 2022. aastal Kataloonia rallit keskusega Salous. Sarnaselt sellele üritusele on ka Kanaari saarte jõuproovi näol tegemist asfaldiralliga. Ametliku jah-sõna peab ettevõtmisele andma ka maailma mootorispordi nõukogu.

Euroopa meistrivõistluste sarjast on MM-sarja tulnud juba mitmed rallid. Ka Rally Estonia on olnud varem ja on ka tänavu Euroopa meistrivõistluste etapp. Lisaks on sarnase teekonna läbinud Läti ja Poola etapid.

Järgmise aasta autoralli MM-sarja kalender muutub senisest ilmselt tihedamaks. Lisaks Kanaari saartele räägitakse kuluaarides rohkem või vähem ka Saudi Araabia, Iirimaa ja Paraguay lisandumisest MM-sarja.

Tänavu on MM-sarjas 13 etappi, millest Monte Carlo ja Rootsi ralli on juba peetud ning järgmisena kogunetakse märtsi lõpus Keenias.