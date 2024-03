Mike Jamesist sai Euroliiga kõigi aegade edukaim korvikütt

33-aastane Monaco tagamängija viskas oma tiimi neljapäevases 98:80 võidumängus Belgradi Crvena zvezda üle 20 punkti ja on nüüd oma Euroliiga karjääri jooksul 271 mänguga kogunud 4464 silma. Spanoulise arvele jäi 358 mänguga 4455 punkti.

Ameeriklasest tagamängija viskas Baskonia eest aastatel 2014-16 45 mänguga 367 punkti, Panathinaikose eest (2016-18) 37 mänguga 522 punkti, Milano eest mängides (2018-19) jäi tema saldoks 30 mänguga 595 punkti ja Moskva CSKA-s (2019-21) 55 kohtumisega 1112 punkti. Kolmandat hooaega Monacos mängiv James on praeguse leivaisa eest kogunud 104 mänguga 1760 punkti.

Kolmel puhul on James saanud õnne proovida ka NBA-s: hooajal 2017/18 tegi ta 32 mängus kaasa Phoenix Sunsi ja neljas kohtumises New Orleans Pelicansi eest, hooajal 2020/21 sai ta Brooklyn Netsi ridades väljakule 13 mängus. Tema NBA-karjääri keskmisteks on 8,9 punkti ja 3,5 resultatiivset söötu 49 mängus.

Euroliiga tabeliliider Madridi Real (22-6) kaotas juba kolmanda mängu järjest, kui jäi 79:89 alla Fenerbahcele (17-11). Teisel kohal olev Barcelona (19-9) alistas 88:78 liigarivaali Valencia (13-15), Monaco on 18 võidu ja kümne kaotusega kolmandal kohal.

Olympiakos (17-11) oli 74:69 üle Bologna Virtusest (17-11), Tel Avivi Maccabi (15-13) alistas kodusaalis 83:76 Kaunase Žalgirise (11-17) ja Anadolu Efes (12-16) 109:86 Bayerni (12-16). Shane Larkin tabas üheksast kaugviskest kuus ja kogus võitjate kasuks 28 punkti.