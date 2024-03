Kaugushüppe valitseja: kui reegleid muudetakse, vahetan ala

Rahvusvaheline kergejõustikuliit World Athletics soovib kaugushüppesektorist hüppepaku eemaldada ja asendada selle nn äratõukealaga, mille abil loodetakse vähendada ebaõnnestunud katsete arvu ja muuta ala publikule atraktiivsemaks.

Paljud kergejõustikutähed, näiteks neljakordne kaugushüppe olümpiavõitja Carl Lewis, on plaani teravalt kritiseerinud ja laupäeval tegi seda ka 8.22-ga edukalt oma kahe aasta tagust sise-MM-kulda kaitsnud kreeklane Miltiadis Tentoglou.

"Pean kaugushüpet paku ja vajaliku täpsuse pärast üheks kõige keerulisemaks väljakualaks," kommenteeris Tentoglou pärast võistlust. "Pead jooksma nagu sprinter, tabama pakku perfektselt ja see on kaugushüppe keeruline osa. Hüpe iseenesest on lihtne, hoojooks on raske."

"Kui nad tahavad selle eemaldada, oleks kaugushüpe kõige lihtsam ala. Kui see juhtub, lõpetan kaugushüppega. Hakkan siis kolmikhüppajaks," lisas kreeklane.

25-aastane kreeklane on üheaegselt nii valitsev olümpiavõitja, maailma- kui Euroopa meister ning sisemaailma- ja Euroopa meister. Alates 2021. aastast on ta tiitlivõistlustel esikohata jäänud vaid korra, kui piirdus Eugene'i MM-il 8.32-ga ja Wang Jianani järel hõbedaga.