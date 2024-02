Rahvusvaheline kergejõustikuliit kavandab kaugushüppes radikaalset muudatust

Nimelt soovib WA kaugushüppesektorist hüppepaku eemaldada ja asendada selle nn äratõukealaga, mille täpsed mõõtmed pole veel teada. Uue lahenduse järgi hakatakse hüppe pikkust mõõtma tõukekohast.

WA tegevjuht Jon Ridgeon selgitas, et radikaalse reformiga loodetakse vähendada ebaõnnestunud katsete arvu ning pakkuda vaatajatele rohkem põnevust. "Selle muudatusega lisame võistlustele veel rohkem pinget. Iga hüpe loeb. Meil on plaanis seda sel aastal katsetada. Kui tulemused ei vasta ootustele, siis me ei hakka muudatust ellu viima," lausus Ridgeon.

"Ühtlasi aitaks uus tehnoloogia vähendada aega, mis kulub katsete mõõtmisele. Enam ei peaks ootama 20-30 sekundit enne, kui tulemus ekraanile ilmub," ütles Ridgeon, lisades, et reform võiks jõustuda 2026. aastast.

Neljakordne kaugushüppe olümpiavõitja Carl Lewis kritiseeris teravalt WA plaani. "Aprillinalja tehakse ikka 1. aprillil! See plaan tegelikult kinnitab minu ütlust, et kaugushüpe on kõige nõudlikum kergejõustikuala. Reformiga kaotaksime kõige raskema elemendi kaugushüppest. Hüppe pikkused ei kasvaks, pigem näeksime rohkem halbu hüppeid," kirjutas kergejõustikulegend ühismeedias.