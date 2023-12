Coe tahab hüppealasid muuta: veedame liiga kaua liivakasti rehitsedes

Lõppev kergejõustikuaasta pakkus hulgaliselt ilusaid tulemusi, näiteks nihutas Armand Duplantis taas kahel korral teivashüppe maailmarekordit ning Kelvin Kiptum viis oktoobris meeste maratoni maailmarekordi vaid 35 sekundi kaugusele müütilisest kahe tunni piirist.

"Ma ei mäleta hooaega, mis oleks erinevatel kergejõustikudistsipliinidel pakkunud nii palju kõrgetasemelisi tulemusi kui see. Arvan, et Budapesti MM oli kõigi aegade parim ja hiilgaval hooajal püstitati ka seitse maailmarekordit," rääkis Coe esmaspäeval ajakirjanikele.

Viimastel aastatel on mitmed voogedastusplatvormid edu saavutanud erinetevate spordisarjadega, nagu näiteks vormel-1 "Drive to Survive", tennise "Break Point", jalgpalli "All or Nothing" jne. Järgmisel aastal linastub Netflixis sarnaselt üles ehitatud sari, mis keskendub sprinditähtedele USA-st, Suurbritanniast, Itaaliast, Elevandiluurannikult ja Jamaicalt. Teiste seas on sarjas tähtsas rollis Noah Lyles, Dina Asher-Smith jpt. Küll tõi Coe välja, et tema arvates vajavad "turgutust" horisontaalsed hüppealad ehk kaugus- ja kolmikhüpe.

"Tegime MM-il palju uurimistööd, testisime oma fänne nii staadionil kui telerite ees ja meil olid isegi omamoodi pulsimonitorid, ehk me teame, mis neid huvitab ja mis nad külmaks jätab," rääkis Coe. "Umbes 30-40 protsenti kaugus- ja kolmikhüppe katsetest ei lähe mõõtmisele. Seda on palju: see tähendab, et veedame palju aega liivakasti rehitsedes. Meie küsimus ongi, kuidas saaksime seda aega vähendada?" lisas WA president.