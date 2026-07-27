Tentoglou nihutas kodupubliku ees karjääri tippmarki

Nii Tokyo kui ka Pariisi olümpiamängudel kulla võitnud Tentoglou alustas võistlust 8.52-ga, misjärel maandus kõva tuulega kaheksa meetri ja 66 sentimeetri kaugusel. Kolmandal katsel sai ta legaalse tuulega sama tulemuse ning nihutas sellega oma isiklikku rekordit sentimeetri võrra.

Tentoglou sai oma viimasel katsel veel kirja 8.64 ning ütles, et see oli tema parim hüpe. "Tean, et ma suudan veel kaugemale hüpata, aga te pole veel seda näinud. Usun, et teen selle hüppe tänavu veel ära," sõnas Tentoglou.

8.66 tähistab ühtlasi Kreeka rekordit, mida Tentoglou jagab nüüd Louis Tsatoumasega. Kõigi aegade edetabelis jagavad kreeklased selle tulemusega 13. kohta.

Brasiilia meistrivõistlustel sai suurepärase tulemusega hakkama tõkkejooksja Alison Dos Santos, kes püstitas 46,48-ga uue maailma hooaja tippmargi, lihvides Karsten Warholmi seniselt tipptulemuselt (46,61) 0,13 sekundit maha. Dos Santos on kiiremini jooksnud vaid korra, kui ta 2022. aastal 46,29-ga maailmameistriks tuli.