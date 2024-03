Verstappen alustab hooaega parimalt stardikohalt

Verstappen ei näidanud esimesel ega teisel kvalifikatsioonisessioonil parimat aega, aga oli tabeli tipus otsustaval hetkel. Seejuures suutis Leclerc teisel sessioonil hollandlase otsustava sessiooni ajast kiirem olla, aga ei suutnud sooritust kolmandal sessioonil korrata.

Teise stardirea moodustavad George Russell (Mercedes; +0,306), kes oli teisel sessioonil üsna lähedal ka väljalangemisele ja teine Ferrari piloot Carlos Sainz (+0,328). Kolmandast reast stardivad Sergio Perez (Red Bull; +0,358) ja Fernando Alonso (Aston Martin; +0,363).

Tavatult sõidetakse hooaja kahe esimese etapi põhisõit laupäeval, kuna moslemiriigid tähistavad pühapäeval ramadaani.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Verstappen and Leclerc start on the front row for the season opener #F1 #Bahrain pic.twitter.com/Kmz6j1Jv7E