Coleman võttis Lylesi ees sprindikulla, Olyslagers alistas Magutšihhi

Coleman alustas finaali paremini ja Lyles oli distantsi esimesel poolel ülejäänud seltskonna keskel, kuid tõusis lõpuks ikkagi teiseks. Keenia jooksja Ferdinand Omanyala (6,56) järel teenis viienda koha parim eurooplane Henrik Larsson (Rootsi; 6,56).

Meeste kuulitõuke võitis võistluste rekordi 22.77-ga ameeriklane Ryan Crouser, kelle neljast paremast tõukest piisanuks kuldmedaliks. Kahekordne olümpiavõitja ja välitingimuste maailmameister sai oma esimese sise-MM-i esikoha.

Hõbedale tuli uusmeremaalane Tom Walsh (22.07) ja pronksile itaallane Leonardo Fabbri (21.96).

Naiste kõrgushüppe võitis austraallanna Nicola Olyslagers (1.99), kes edestas tiitlikaitsjat Jaroslava Magutšihhi (1.97) ja isiklikku rekordit korranud Sloveenia kõrgushüppajat Lia Apostolovskit (1.95).

Seejuures oli Magutšihh kinni kuldmedalis, sest ületas 1.97 esimesel ja Olyslagers teisel katsel, aga austraallanna sai kolmandal katsel ka 1.99-st üle.

Naiste seitsmevõistluses juhtis enne viimast ala soomlanna Saga Vanninen, kuid oli konkurent Noor Vidtsist selgelt kehvem 800 meetri jooksja ja nii läks kuld 4773 punktiga Belgiasse.

Kahekordne juunioride maailmameister Vanninen sai aga 4677 punktiga oma karjääri esimese täiskasvanute tiitlivõistluste medali ning pronksiduellis edestas hollandlanna Sofie Dokter (4571) itaallannat Sveva Gerevinit (4559).

Enne õhtust programmi:

Glasgow' sise-MM-i esimene medalikomplekt jagati reede pärastlõunal välja naiste kuulitõukes, kui kulla võitis kanadalanna Sarah Mitton 20.22-ga, edestades sealjuures isikliku rekordi püstitanud Saksamaa kuulitõukajat Yemisi Ohunleyet vaid kolme sentimeetriga. Pronksi viib USA-sse 19.67 tõuganud Chase Jackson.

Ühtki eestlast reedel ei võistle: Johannes Erm ja teised seitsmevõistlejad alustavad laupäeval, siis tuleb 60 meetri jooksus rajale ka Õilme Võro. Diana Suumann osaleb 60 meetri tõkkejooksus pühapäeval.

Glasgow's selguvad reede õhtul sisemaailmameistrid meeste 60 meetri jooksus ja kuulitõukes ning naiste viievõistluses ja kõrgushüppes.

Viievõistluses on kolme ala järel liidriks 2883 punkti kogunud soomlanna Saga Vanninen (8,33 - 1.79 - 15.01), teine on 2845 punktiga belglanna Noor Vidts (8,27 - 1.79 - 14.26) ning kolmas ameeriklanna Chari Hawkins (2773; 8,16 - 1.76 - 13.37). Maailma edetabelijuht, hispaanlanna Maria Vicente vigastas end kõrgushüppe käigus ja jättis võistluse pooleli.

Kell 21.05 algava õhtuse osa ajakava:

21.05 naiste 1500 m eeljooksud

21.15 viievõistluse kaugushüpe

21.41 naiste kõrgushüppe finaal

21.45 meeste 60 m poolfinaalid

22.10 meeste 1500 m eeljooksud

22.20 meeste kuulitõuke finaal

22.50 naiste 400 m poolfinaalid

23.10 meeste 400 m poolfinaalid

23.30 viievõistluse 800 m

23.45 meeste 60 m finaal

Naiste kõrgushüppes hakkab tiitlit kaitsma Tallinnas treeniv ukrainlanna Jaroslava Mahutšihh, kes on tänavu ületanud 2.04. Teise finaalis oleva naisena on kahe meetri kõrgusel olevast latist üle saanud australlanna Nicola Olyslagers (2.03), samuti on võistlustules sel sisehooajal isikliku rekordi 1.97 peale viinud Serbia tulevikutäht, tunamullune EM-hõbe Angelina Topic.