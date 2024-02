Pevkur: Andres Toobal oli hea ja mõistlik valik

Eesti Võrkpalli Liidu president Hanno Pevkur, olete naiste koondise osas teinud otsuse, et uus peatreener on Andres Toobal. Miks selline valik?

Eks ta mõnes mõttes oli loogiline valik. Andres on saanud Lorenzo Micelli kui ka Alessandro Oreficega [eelmised peatreenerid - ERR] koos töötada. See oli selline mõistlik üleminek, esiteks Eesti treenerine üleminek, teisalt jätkame sama süsteemi, millega naised on viimased aastad tööd teinud ja edu saavutanud. Selles mõttes on hea ja mõistlik valik nii naiste vaates, kui ka see, et saame taas Eesti treeneri üles tõsta.

Kui palju oli lõplikke kandidaate? Mis riikidest olid välisriikide kandidaadid? Mis nende miinuseks jäi?

Kandidaate lõpuni väga ei olnudki. Tähendab - oli! Aga ma ei võtnud neid lauale. Mulle saadeti väga palju: agendid saatsid, treenerid ise kirjutasid. Oli erinevatest riikidest. Itaaliast, kus on tavapärane kahtlusaluste ring. Oli Euroopa teistest riikidest. Aga ütlesin kõigile, et enne, kui ma pole saanud selgust meie esimeses valikus, ma neid lauale ei võta. Saime Andresega kokkuleppele ja teiste treeneritega detailsesse arutellu ei läinudki. Minu soov oli algusest peale Andres Toobaliga edasi liikuda.

Mida peaks Andres naiskonnaga saavutama, et tema töö oleks vilja kandnud?

Kõige olulisem on jätkata seda tööd ja noorte pealekasvatamist. Mõnes mõttes on meil üleminekuaeg. Osad mängijad, kes EM-il mängisid, võib-olla enam koondisega ei liitu. Samas on noori ja andekaid peale tulemas. Üleminek peaks olema hästi sujuv, aga tulemuste vaates tahaksime ikkagi EM-ile peale jõuda. Teame, et see ei ole lihtne ja muidugi mängitakse sel aastal esimest korda Kuldliigat. Võtame samm korraga, kõigepealt Kuldliiga, siis EM-valiku esimene voor ja järgmise aasta kevadel EM-valiku teine voor. Siis saame otsuseid edasi teha. Oleme Andresega sammud läbi rääkinud, aga meile on hästi oluline järelkasvu pool, mis on ka talle oluline. Et tüdrukud oleks valmis võtma professionaalse võrkpalluri elu jalge alla ja panema end proovile ka väljaspool Eestit.

Kas treenerite töötasuks saate tuge ka rahvusvaheliselt alaliidult või tuleb Eesti treeneri osas endal see raha kokku koguda?

Esimene kontakt FIVB-ga oli positiivne. Loodame, et see jääb paika. Kokkulepe on see, et FIVB meid sel aastal tõesti naiste treenerite palkamisel toetab. Muidugi tuleb arvestada, et FIVB-s on sügisel presidendivalimised tulemas. Eks näis, mis järgmistel aastatel ees ootab, aga praegu tundub, et liigume positiivselt.

Selleks aastaks on kate olemas?

Jaa, aga ütlesin ka Andresele ja ta ei esindanud vaid enda kandidatuuri. Meie jaoks on oluline kogu abipersonal. Selle taha ei saa treeneri palkamine jääda. Need finantsid on meil eelarves olemas sõltumata sellest, kas FIVB toetus tuleb või ei tule. Kui tuleb, on paindlikkust rohkem. Kui ei tule, leiame vahendid oma eelarvest.

Aasta lõpuks oli naistele Hõbeliiga preemia jagamata. Kas nüüd on raha leitud?

Jaa, need on kõik makstud! Nagu tookord ütlesin, see auvõlg saab kompenseeritud. Praeguseks on kõik kokkulepped täidetud.

Naiskond saab alustada puhtalt lehelt, kellelgi mingeid võlgu pole ja peatreener saab rahuliku südamega valikuid teha.

Nii on! Eks Andres teeb juba tööd. Oleme temaga kokku leppinud, et ta hakkab naistega suhtlema ja loomulikult on meil vaja kõigepealt teada, kes on valmis Kuldliiga ettevalmistusega liituma. Siis saame sealt edasi minna sellega, milline see võistkond tervikuna on. See oli meil kokkulepe küll, et seesama võistkond, kellega hakkame Kuldliigat mängima, on sama, kellega läheme EM-valikut mängima. Me ei tee väga suuri muudatusi.

Saab öelda, et uus Eestist valitud peatreener ei ole mingi säästuvariant.

Kui vaatan ka eelarvet, siis ega treenerite hinnalipik on enam-vähem teada. Loomulikult on väikesed nüansid ja kui sa tood välismaalt rohkem treenereid, siis palgalipik läheb kokkuvõttes suuremaks. Oleme teinud mõistliku valiku, kus peatreeneril on olemas kõik need osad, mis on ühe võistkonna ettevalmistuseks vajalikud.