Pevkur: kindlasti finantside taha treeneri palkamine ei jää

Senine rahvusnaiskonna peatreener Alessandro Orefice teatas nädala alguses, et lahkub ametist ning asub juhendajana tööle Sloveenia naiskonna juures.

Pevkur ütles ERR-ile, et asendaja üritatakse leida võimalikult kiiresti, aga kandideerijate nimesid ega riike, kust huvi tuntakse, välja ei käinud. "Ega ma neid välja ei taha öelda.. Tõesti agente on olnud päris mitu, kes minuga on ühendust võtnud. Me hoiame ust lahti, aga ei tee sellist avalikku töökuulutusega otsimist," ütles Pevkur.

"Me oleme rääkinud ka mängijatega ja osad mängijad on andnud soovitusi. Vähe tõsisemalt on kaalumisel paar-kolm nime hetkel ja püüame üsna kiiresti selle valiku teha," lisas Võrkpalli Liidu president.

Mängijad on pakkunud kandidaatideks välistreenereid. Rahvusvahelise alaliidu FIVB vastavalt fondilt on saadud välistreeneri või treeneritetiimi palkamiseks 36 000 Šveitsi frangi suurust toetust.

"Meil on FIVB-ga kokkulepe, et kui see treener tuleb välismaalt, siis saame jätkuvalt seda toetust kasutada. Kui me võtame Eesti treeneri, siis me peame FIVB-ga eraldi üle rääkima, et kas saame seda sama fondi kasutada ka siis Eesti treeneri puhul. See jääb ootama seda, et kes siis see treener on, aga kindlasti finantside taha treeneri palkamine ei jää," selgitas Pevkur.

Lepingut pikendada mitte soovinud ja Sloveeniaga käed löönud Alessandro Orefice valiku osas vimma ei peeta. "Ma kõikide treeneritega püüan hoida normaalseid suhteid, sest meil on vaja ka tulevikus mängijaid välja saada. Näiteks ka Lorenzo Micelli kirjutas mulle ja küsis, et kas ta võiks pakkuda mulle mõne treeneri," ütles alaliidu president.

"See treeneritega läbi saamine on meile hästi oluline, et see aitab meil mängijaid välja viia, uusi treenereid leida, aitab samu treenereid vajadusel koolitajateks tuua Eestisse," lisas ta.

Juunis võidetud Euroopa Hõbeliiga eest lubatud alaliidupoolne preemia on naistel veel jätkuvalt saamata. Finaalturniirile jõudmise lennukulud lõid Pevkuri sõnul eelarve lõhki. Preemiasumma suurus on samuti veel lahtine. "Viljandi Metall tuli naiskonnale peatoetajaks ja mõnes mõttes võib öelda, et see Hõbeliiga võit meile peatoetaja naiskonnale tõi, kuid kulud jooksevad eest ära ja peame toetajaid juurde leidma," rääkis ta.

Alaliit soovib, et naised, kes alustavad mais Euroopa Kuldliigas peetavaid duelle võitleks suve lõpus ka Euoopa meistrivõistluste esimeses kvalifikatsioonitsüklis.