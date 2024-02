Hausenberg: kõigil aladel on kõvasti varu, aga muidu olen rahul

Seitsmevõistluse starti tuli laupäeval 19 meest, nende seas vaid kolm eestlast. Mitmed Eesti tipptegijad jätavad sisehooaja kas üldse vahele, võistlevad ainult üksikaladel või valmistuvad sise-MM-iks, nagu teeb Karel Tilga.

Hans-Christian Hausenberg peab aga just sel nädalavahetusel tegema punktisumma, mis aitaks tal hooaja edetabeli põhjal kvalifitseeruda maailma sisemeistrivõistlustele. Oma trumpalal kaugushüppes sai Hausenberg kirja tulemuse 7.66, 60 meetri jooksus oli aeg enne seda 6,89. Kuuli tõukas Hausenberg 14.02 ning ületas kõrgushüppes 1.97. Rekordigraafikuga võrreldes tuli avapäeval miinuspunkte 107. Oma parima seitsmevõistluse tegi Hausenberg kaks aastat tagasi, kui sise-MM-il neljandat kohta saavutades kogus ta punktisummaks 6191.

"Arvestades, et 60 meetrit, kaugust ja kõrgust tegin sel aastal esimest korda, on tulemuste poolest pigem okei," rääkis Hausenberg ERR-ile.

"Päris roostes olin kõigil aladel veidi, videolt oli ka näha, et varu on kõvasti. Kuulis tegin selle ära, mis paar nädalat tagasi Tartus tegin. Seal jäi ka natuke varu, aga muidu olen rahul. Liigun 6100 punkti kandis, 1000 meetris on päris palju punkte võtta, tuleb lihtsalt tõke ja teivas üpris sama teha ja siis vaadata, mis tuhandes kaalul on."

Euroopa sisemeistrivõistluste mullune hõbemedalimees Sander Skotheim liikus kindlalt 6300 punkti graafikus kuni kõrgushüppeni. Kaugust hüppas ta 7.83, mis on ka uus isiklik rekord. Paraku andis norralane kõik esimeste aladega teenitud plusspunktid ära, kui pidi kõrgushüppes leppima enda kohta tagasihoidliku tulemusega 2.09.

Skotheimi ja Hausenbergi järel hoiab kolmandat kohta leedulane Edgaras Benkunskas. Viimati kaks aastat tagasi mitmevõistluses tulemuse kirja saanud Taavi Tšernjavski on avapäeva järel kümnes.