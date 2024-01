Võro: sportlane olla on privileeg ja tahan seda võimalikult kaua nautida

Sprinter Õilme Võro võitis teisipäeva õhtul Tamperes toimunud võistlusel 60 meetri jooksu ajaga 7,33. Võro mullu sise-EMil joostud isiklik rekord on vaid nelja sajandiku võrra kiirem. Hooaja avastardiga jääb Võro rahule, eriti arvestades seda, et alles mõne päeva eest kimbutas teda tüütu kõhuviirus.

"Tulemuse mõttes olen väga rahul, tehniliselt mitte nii väga," tõdes Võro Vikerraadiole. "Aga esimese stardi kohta pole see mitte midagi uut, pool aastat on juba viimasest üksikstardist möödas, need esimesed jooksud on alati natuke roostes. Eks tahad õnnestuda ja täpselt ei tea ka, mis see seis on, siis alateadlikult tekib kangestus. Aga kui see välja jätta, siis reaktsioon oli minu kohta hea ja tegin enda kohta hea soorituse."

"Võistlusgraafik on viimase hetkeni olnud suhteliselt lahtine, põhirõhk on läinud startide otsimiseks," jätkas Võro. "Tehniliselt eesmärgiks leida lõtvus, mille suvel kätte sain. Sisehooajal on seda tiba raske saada, sest distants on nii lühike ja teravus loeb võib-olla rohkem. Distantsi teises pooles on ikkagi vaja pikemat sammu ja lõdvemat lihast, see on kindlasti plaanis üles leida."

Võro kiikab lootusrikkalt märtsi alguses Glasgow's toimuvate sisemaailmameistrivõistluste suunas. MM-i norm on 7,19. Samas ütleb sprinter, et pikemas perspektiivis on eesmärk ikkagi suvine EM ja sise-MM-ile pääsemiseks pole mõtet ennast lõhki rabada.

"Templit peale ei pane, et pean kindlalt sinna saama. Eelmisel MM-il oli ka norm sinnakanti, siis mõtlesin, et appi: see on ju ulmeline aeg, kes üldse selle ära jookseb! Nüüd mõtlen, et tase on ka endal nii palju paremaks läinud, et see on selline suurepärase õnnestumise asi. Eks ma hoian silma peal, aga kinnisideed endale ei tekita. Suvehooaeg tuleb suure hooga peale, EM on juba juuni alguses. Tuleb eelkõige selleks valmis olla. Kui MM-ile pääs on, on see uskumatult tore, aga selles ma kümne küünega kinni ei ole," kinnitas Võro.

Võro sõnul tekkis ettevalmistusperioodil ka treeninglünki, kuid liigset muret see temas ei tekita. "Mul on sportlasena kogemust juba omajagu. Kui oled kuskile tasemele jõudnud, on see mingil määral ka lihasmälus. Esimest korda ma ei muretsenud liiga palju, et astun kolm sammu tagasi, kui treeningtsükkel jääb liiga lühikeseks. Olin terve ettevalmistusperioodi rahulik, tegin absoluutselt nii palju kui sain, andsin endast parima ja liigselt üle ei pingestanud. Praegune vorm ka näitab, et ei ole ainult üks viis, kuidas tippvormi jõuda," mõtiskles Võro.

"Tunnen ennast oma sportlasnahas suurepäraselt, tervis on suures plaanis korras, vigastustega oleme saanud sina peale, nii, et olen õppinud nendega koos elama. Mul on väga head inimesed ümber. Mida aeg edasi, seda rohkem saan aru, et sportlane olla on privileeg ja ma kavatsen seda nautida nii kaua, kuni mulle on antud olla sportlane," lõpetas sprinter.