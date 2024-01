Raplast Kalev/Cramole vastast ei olnud, Keila kaotas Läti klubile

Kalev/Cramo võitis Rapla vastu avaveerandi 27:11 ja suurendas poolajapausiks oma edu 24 silmale, mängu lõpuks kasvas vahe 28-punktiliseks.

32 minutit väljakul veetnud Leemet Böckler viskas võitjate kasuks 22 punkti, võttis seitse lauapalli ja andis viis resultatiivset söötu, Ben Shungu lisas 13 ja Mikk Jurkatamm ning Tanel Kurbas 11 punkti. Rapla poolelt ei jõudnud ükski mängija kahekohalise punktisummani, Obrad Tomic panustas kaheksa punkti ja kaheksa lauapalliga.

Keila jäi koduväljakul kolmanda veerandaja alguses Riia Zelli vastu 16-punktilisse kaotusseisu ja oli veel poolteist minutit enne mängu lõppu taga 65:76, siis tabasid Kevin Johnson ja Andrii Mõronenko kaugvisked ja kaotusseis vähenes viiele punktile. Isiah Osborne tabas 37 sekundit enne lõpusireeni kahest vabaviskest ühe, aga Mõronenko kolmene ei tabanud ja nii sai Keila lõpuks seitsmepunktilise kaotuse.

Keila poolelt tegid kaks meest kaksikduubli, kui Mõronenko arvele jäi 14 punkti ja 13 lauapalli, neist seitse ründelauast ning Denis Krestinin kogus 13 punkti ja 12 lauapalli. Karlis Zunda arvele jäi 18 punkti, Riia kasuks viskas Ricards Vanags 24 punkti.

Kalev/Cramol on tabeliliidrina 20 võitu ja üks kaotus, Keila on kaheksa võidu ja 13 kaotusega 11. kohal. Raplal on kohe nende järel seitse võitu ja 14 kaotust.