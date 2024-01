Kasemetsa suurepärane partii viis Keila võidule, Prometei alistas TalTechi

Tasavägise avaveerandi järel haaras Märjamaa spordihoones ohjadest Rapla, kes saavutas teisel veerandil üheksapunktilise eduseisu. Keila jõudis aga järgmise kahe minuti jooksul ise juhtima, kuid Rapla jõudis avapoolaja viimasel sekundil 44:44 viigini.

Kolmandal veerandil asus asus Rapla taas seitsmega juhtima, kuid Keila jõudis otsustava veerandi eel punkti kaugusele. Keila alustas aga neljandat veerandit suurepärase hooga ning läks täpsete kaugvisete toel kohtumist 81:72 juhtima. Külalised jõudsid viis minutit enne mängu lõppu kümnepunktilise eduseisuni ning enam eduseisu ei loovutanud, vormistades võõrsil 94:68 võidu.

Keila liider ning üleplatsimees oli Kristen Kasemets, kes lõpetas mängu 32 punkti (kahesed 4/6, kolmesed 4/6, vabavisked 12/13), seitsme lauapalli, kuue resultatiivse söödu, kahe vaheltlõike ja kahe blokiga. Kaido Saks lisas omalt poolt 17 punkti, veel kolm Keila mängijat jõudsid kahekohalise punktisummani.

Rapla eest oli resultatiivseim keskmängija Malik Pope, kes tegi 25 punkti ja 12 lauapalliga kaksikduubli. Ameeriklane viskas kaheseid 11/13, kuid eksis kaheksal vabaviskel. Eric Hunter panustas 15 punktiga, Marek Ruut lisas 12 silma.

Õhtul võõrustas tiitlikaitsja Prometei Riias TalTech/Optibeti ning Eesti klubil oli kurb õhtu - Prometei teenis kindla 101:71 (27:20, 24:14, 22:19, 28:18) võidu.

Võitjate eest oli resultatiivseim Issuf Sanon, kes lõpetas 27 punktiga. Ronald March skooris 19 punkti ja haaras kuus lauapalli, keskmängija Ondrej Balvin skooris kaheksa punkti ja noppis kümme lauda. TalTechi eest viskas Taavi Jurkatamm 17 punkti, Oliver Metaslu lisas omalt poolt 16 silma.

Eesti-Läti ühisliigas jätkab liigaliidrina ühe mängu kaotanud BC Kalev/Cramo, Prometei on teisel tabelireal. TalTech/Optibet on pärast laupäeva viimasel play-off kohal ehk kaheksas, Keila on kümnes ning Rapla on 12. tabelireal.