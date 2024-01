Vanagas ja Sikk jõudsid kolmapäeval esikolmikusse

Kolmapäeval olid eesotsas sõitjad, kes üldarvestuses kõrge koha eest ei võitle. Päeva kiireim oli prantslane Guerlain Chicherit (Toyota; 3:19.27), kes edestas lõunaaafriklast Brian Baragwanathi (Century; +5.43) ja Vanagast (Toyota; +6.04). Seejuures kaotas leedulasele vaid viie sekundiga itaallane Eugenio Amos (Toyota).

Üldarvestuses võidu eest heitlevatel Carlos Sainzil (Audi) ja Sebastien Loebil (Prodrive) oli probleeme. Liidrikohta hoidval hispaanlasel lõhkes lausa kolm rehvi ja ta pidi ühe laenama meeskonnakaaslase Mattias Ekströmi varust.

"Me nägime, et sõitsime Loebist ja liikusin aeglaselt - ilma igausuguse riskita - ja ikka lõhkusime kolmel korral rehvi," lausus Sainz. "Me pidime Mattiast ootama, et ta meile viimasel puhul rehvi annaks... lihtsalt ei tea, mida teha. Liigud aeglaselt, rehv lõhkeb, liigud kiirelt ja rehv lõhkeb samuti ning lõpuks lihtsalt ei teagi, mida ette võtta."

Sainzi õnneks ei olnud muretu ka Loebi päev. Prantslasel lõhkes samuti kaks korda rehv, aga kokkuvõttes õnnestus tal siiski üle seitsme minuti tagasi sõita. Kahel viimasel päeval on Loeb konkurendist kiirem olnud ning kaks etappi enne ralli lõppu lahutab teda Sainzist 13 minutit ja 22 sekundit. Kolmas on brasiilane Lucas Moraes (Toyota; +1:02.44).

Vanagas ja Sikk hoiavad kokkuvõttes endiselt kümnendat kohta, kaotades Sainzile kahe tunni, 40 minuti ja 51 sekundiga. Üheksandal kohal sõitev lõunaaafriklane Guy David Botterill jääb enam kui 16 minuti kaugusele, aga selja taga ka keegi otseselt ohustamas pole.

Mootorratastel püsib liidrikoht ameeriklase Ricky Brabeci (Honda; 3:51.39) käes, kes oli kiireim kolmapäeval. Ross Branch (Hero) kaotab talle kümne minuti ja 54 sekundiga.

Neljapäeval sõidetakse Dakaris veel 480 ja reedel 175 km jagu katseid.