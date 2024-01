Nadal jätkas tagasitulekut selge üleolekuga

Teises ringis alistas pika pausi tõttu edetabelis 672. reale langenud Nadal veidi vähem kui pooleteise tunniga kohaliku mängija Jason Kubleri (ATP 102.) kindlalt 6:1, 6:2.

"Alustasin mängu väga hästi, väga sihikindlalt," kommenteeris Nadal pärast matši. "Vaatasin eelnevalt Jasoni mänge, nii et mu eesmärk oli algusest peale agressiivne olla ja see õnnestus."

"See oli minu jaoks väga positiivne matš ja minu jaoks tähendab see väga palju, et saan homme jälle mängida," lisas Nadal. "Olin nii pikalt eemal ja see tuju väga heaks, et olen nüüd kaks võitu järjest saanud."

Karjääri jooksul 92 ATP turniiri võitnud Nadal läheb veerandfinaalis vastamisi maailma 55. reketi, austraallase Jordan Thompsoniga, kes pääses mänguta kaheksa parema sekka, sest prantslane Ugo Humbert (ATP 20.) andis teises ringis loobumisvõidu.

Alumise tabelipoole teise poolfinaali selgitavad turniiril teisena asetatud bulgaarlane Grigor Dimitrov ja austraallane Rinky Hijikata. Dimitrov (ATP 14.) alistas 6:1, 6:2 sakslase Daniel Altmaieri (ATP 56.), Hijikata (ATP 71.), sai 5:7, 6:2, 7:6 (4) jagu tšehhist Tomaš Machacist (ATP 78.).