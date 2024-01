Eesti U-16 poisid ja U-18 noormehed alustasid kodust turniiri võidukalt

Turniiri esimesel päeval olid kõigis mängudes vastamisi Eesti ja Rootsi ning Soome ja Läti. U-16 tütarlaste koondis mängis Eesti satsidest esimesena, kui Rootsilt võeti vastu 67:91 kaotus. Eestlannade parim skooritegija oli tiimi kapten Jessica Ristimets 21 silma ja seitsme lauapalliga, Laura Liisa Grünmanni kontole jäi 14 punkti, üheksa lauapalli, kuus korvisöötu ja kuus vaheltlõiget. Rootslannade parim oli Alba Lemuna 19 punktiga, vahendab basket.ee.

TU-16 peatreener Esko Tõnissoni kommentaar: "Kaotasime kõik võitluslikud statistilised näitajad – kui teed 47 pallikaotust, on keeruline mängu võita."

U-16 poisid suutsid eduka teise veerandaja toel Rootsi eakaaslasi võita seisuga 80:55. Eesti poolelt domineeris korvialust Roman Avdejev 18 punkti, 12 lauapalli ja kolme blokiga. Samuti kostitas Avdejev pealtvaatajaid kahe võimsa pealtpanekuga. Rootsi poolelt vastas Lucas Veller 14 punktiga. PU-16 koondise peatreener Brett Nõmm: "Kõik poisid said vähemalt 10 minutit mängida. Kõik võitlesid kõvasti, see mäng on kindlasti hea õppematerjal Soome ja Läti vastu."

U-18 neidude koondis pidi rootslannadele alla vanduma seisuga 45:57. Vahe tegid vastased sisse just viimase veerandajaga. Eesti parim korvikütt oli Lisandra Vetesina 10 punktiga. Rootsi poolelt viskas enim Felicia Schölander, tuues 12 punkti. TU-18 peatreener Kaspars Majenieks mängust: "Teadsime juba enne mängu, et Rootsil on eeliseks pikkus ning peame mängima agressiivselt. Esimesed 35 minutit tegime väga head tööd kaitses, kuid peame töötama lauas blokeerimise kallal. Samuti peame rünnakul olema enesekindlamad. Üldiselt olin ma väga rahul meie agressiivsusega. Mäng polnud ideaalne, kuid suutsime lõpuni mängus püsida."

U-18 noormehed olid samuti võidukad, kui eestlased tegid peale põrunud kolmandat veerandit neljandal veerandajal vigade paranduse ja alistasid rootslased 76:62. Marten Alles viskas 25 punkti ja võttis viis vaheltlõiget, kapten Kaur-Kennerth Tomanni kontole jäi 16 punkti, kuus lauapalli ja seitse korvisöötu. Rootslaste poolelt viskas enim Rodrigas Jucevicius 13 silmaga. PU-18 meeskonna peatreener Martin Rausberg: "Esimesele mängule omaselt väga rabe ja mitte kõige ilusam esitus, aga võit on võit. Peame silmas pidama, et töötame pikema eesmärgi nimel ning see mäng näitas meile väga hästi valukohad kätte, millega on meil vaja tööd teha.

Neljapäeval on kohtumas Rootsi ja Läti ning Eesti ja Soome rahvuskoondised.