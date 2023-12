Eesti noortekoondisi ootavad ees tihedad ajad

"Õnneks saime kokku peaaegu parima koosseisu. Natukene on probleeme pisivigastustega ning näiteks Karl Kramm ja Marek Kopli pidid seekordse kogunemise vahele jätma, kuid suures pildis on asjad positiivsed. Üle pika aja saame taas selle vanuseklassi mehed kokku võtta ning ees ootavad head mängu Soome ja Lätiga. Eks oma naabrite vastu läheme ikka võidu peale välja, kuid vaatame siis platsil, kuidas asjad välja tulevad," analüüsis 2004. aastal sündinud noormeeste treener Kalmer Musting.

Eesti noormeeste 2006 koondis valmistub 2024 M18 Euroopa meistrivõistluste valikturniiriks, mis toimub 05.-07.01.2024 Tšehhis. Kokku mängib seal 20 meeskonda viies alagrupis. Iga grupi kaks paremat mängivad järgmisel suvel A- finaalturniiril ja ülejäänud meeskonnad B-finaalturniiril. Esimest korda korraldatakse A-finaalturniir noorte vanuseklassis 24 parema meeskonna osalusel.

"Kuigi mõned poisid on viimasel hetkel ära langenud vigastuste või haiguste tõttu, siis kui nimekirjas on 18 noormeest, kellest vaid 16 saame turniirile võtta, siis ei saa kurta. Tuleva nädalavahetuse eelturniiri näitab meile palju ära. Mängijad on pool aastat omapäi treeninud ning eks see jätab koostööle oma jälje kindlasti," alustas 2006. aastal sündinud noormeeste treener Aron Jaanis.

"Eks mõtted on ikka suuresti jaanuari alguses toimuval valikturniiril. Meie alagrupis olevad Türgi ja Ukraina on natukene tundmatumad. Tšehhiga kohtusime eelmisel turniiril ning seal jäime mõne väravaga alla. Lõpuks on eesmärkidest siiski lihtsam rääkida juba pärast seda nädalavahetust, kui oleme kontrollkohtumised ära pidanud," lõpetas Jaanis.

Noormeeste Balti mere turniir Tartu Ülikooli Spordihoones

28.12.2023

16:00 B2006 Eesti - Läti

18:00 B2004 Soome - Leedu

20:00 B2006 Soome - Leedu

29.12.2023

12:00 B2004 Soome - Eesti

14:00 B2006 Soome - Eesti

16:00 B2006 Leedu - Läti

18:00 B2004 Leedu - Eesti2

30.12.2023

09:00 B2006 Läti - Soome

11:00 B2004 Eesti2 - Soome

13:00 B2006 Eesti - Leedu

15:00 B2004 Eesti - Leedu

2004. aastal sündinud noormeeste koondisesse kutsutud mängijad:

Karl Kõverik, Keret Kippari, Hendrik Koks, Urmas Rõuk, Karl Markus Kannel, Arno Vare, Ilja Kosmirak, Marcus Rättel, Alvar Soikka, Aaron Leppik, Hugo Liiv, Aron Saarna, Andero Viljus, Madis Valk, Georg Gustav Kont, Joonas Vassiljev

Treenerid: Kalmer Musting, Kaspar Lees, Rein Suvi Füsioterapeut: Allar Lamp

2006. aastal sündinud noormeeste koondisesse kutsutud mängijad:

Mikk Kaspar Piirsalu, Kristjan Heinla, Karlis Kalk, Oskar Luks, Jass Einassoo, Markus Arik, Kristofer Liedemann, Trivo Vaigurand, Johannes Pertelson, Andre Ansip, Jaan Pirk, Gregor Jegorov, Jaan-Paul Varik, Kristofer Robin Soomets, Romet Nõgene, Reimo Säinas, Henri Markus Takkis, Aleksandr Vassiljuk, Jasper Anover

Treenerid: Toomas Heinla, Aron Jaanis, Indrek Lillsoo Füsioterapeut: Margus Parts