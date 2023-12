Tilga Pariisi OM-ist: medali hind odavamaks kindlasti ei lähe

Tänavu MM-il neljanda koha saanud ja aasta kergejõustiklaseks valitud Karel Tilga on üle mõne aja kodumaal. Tilga usub, et lähiaastatel lähevad kümnevõistluses medalihinnad ainult kõrgemaks.

Tänavu kergejõustiku maailmameistrivõistlustel kümnevõistluses isikliku rekordi 8681 punktiga neljanda koha saanud Karel Tilga osales teisipäeval 2024. aasta kalendri "Eesti tippsportlased teel Pariisi olümpiale" esitlusel. Viimastel kuudel on Tilga valmistunud uueks hooajaks USA-s.

"Praegu võtan trennis rahulikult, üritan pikaks hooajaks tugevat põhja laduda. Varsti lähen USA-sse tagasi, siis algab veidi tõsisem trennitegemine ja siis juba ka võistlused," rääkis Tilga ERR-ile.

Tilga usub, et Pariisi olümpial saab medali hind olema veelgi kõrgem kui näiteks tänavuse aasta maailmameistrivõistlustel. "Vanu tegijaid on päris palju, on noori, kes tulevad peale. Medali hind odavamaks kindlasti ei lähe, ainult kallimaks kogu aeg," sõnas kümnevõistleja.

Isikliku rekordi parandamiseks tuleb Tilga sõnul stabiilselt arendada kõiki alasid ent ka nõrgemad kohad vajavad veel kõvasti lihvimist. "Tuleb üldine stabiilne tase säilitada ja nõrgemaid alasid, mida mul on päris mitu, natuke järgi aidata. Siis äkki tuleb midagi," naeratas Tilga.