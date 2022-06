Endine raskekaalupoksi maailmameister kaalub tagasitulekut

36-aastane Wilder pole võidelnud pärast seda, kui ta eelmise aasta oktoobris nokaudiga Tyson Furyle kaotas.

See oli tema teine ​​kaotus järjest, kuid ameeriklase sõnul pole ta veel ametlikult pensionile jäänud.

"Kaalun kindlasti tagasi tulemist," ütles ta Premier Boxing Championsile. "See on midagi, mida me püüame välja mõelda ja asju paika saada. Ma tunnen, et see võib anda minu karjäärile uue tõuke," lisas Wilder.

Wilder oli võitmatu ja hoidis WBC maailmameistritiitlit enne oma eepilist triloogiat Fury vastu, kuid sai temalt kaks nokaudiga kaotust pärast viiki nende esimeses vastasseisus.

Rivaalitsemine võlus poksimaailma ja teenis Wilderile miljoneid. Ta väitis, et kui peaks ringi naasma, poleks raha motivatsiooniks.

"Asi pole rahalistes asjades. Ma ei pea enam kunagi elus poksi juurde tagasi pöörduma. Olen oma elu paika seadnud," sõnas ta.

Aprillis karjääri lõpetanud Fury on ainus võitleja, kes Wilderi alistanud.