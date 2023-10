Fury sai läbi raskuste UFC suurkujust jagu

Laupäevase matši kõige teravam moment sündis kolmandas raundis, kui Ngannou'l õnnestus Fury pikali lüüa. Fury suutis siiski püsti tõusta ja järgmised seitse raundi vastu pidada.

FRANCIS NGANNOU DROPS TYSON FURY IN ROUND 3 #FuryvsNgannou pic.twitter.com/0qat2mANWY — MPR (@mprmotivation) October 28, 2023

Kohtunike otsusega kuulutati võitjaks Fury. Esimene kohtunik andis võidu Ngannou'le 95:94 ja teine Furyle 96:93. Kolmas kohtunik otsustas Fury kasuks numbritega 95:94.

"Ma ei oodanud sellist matši. See oli ilmselt minu karjääri viimase kümne aasta kõige keerulisem matš. Ta ei teinud mulle haiget, tõusin [kolmandas raundis] püsti ja poksisin edasi. Ta on natukene kohmakas poksija, ent tal on väga tugev löök ja ma austan teda tohutult," sõnas Fury mõõduvõtu järel.

Ehkki tiitlivöö eest ei poksitud, läks laupäevane matš siiski mõlema mehe statistikasse kirja. Fury on nüüdseks võitnud 34 matši ja viigistanud ühe. Ngannou oli poksiringis esmakordselt.