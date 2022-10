Eksmaailmameister Wilder lõi soomlase esimeses raundis põrandale

36-aastase Wilderi ja Heleniuse duell sai otsa juba kolm sekundit enne esimese raundi lõppu, kui ameeriklase paremsirge saatis 38-aastase põhjanaabri põrandale.

"Kui sa võitled Deontay Wilderiga, siis pead mängima oma A++ taseme mängu," kommenteeris võidumees pärast matši. "Ma püüdsin ta lõksu. Ma lubasin ta lähedale ja kui ta tuli, siis ründasin. See oli suurepärane võitlus."

2015. aastal WBC raskekaalu maailmameistriks kerkinud Wilder hoidis vööd enda käes 2020. aastani, mil jäi alla britt Tyson Furyle. Aasta hiljem kohtusid Wilder ja Fury uuesti ja taas võitis Fury.

Need kaks on ka tema profikarjääri ainsad kaotused 42 võidu ja ühe viigi kõrval. Helenius on pidanud 35 profimatši ja võitnud neist 31.

Pärast soomlase alistamist on Wilder võtnud taas sihikule MM-tiitlimatši. Selleks on ta valmis kohtuma ukrainlase Oleksandr Ussõkiga, kelle käes on kolm meistrivööd. Lisaks on kuluaarides sahistatud ka matšidest Anthony Joshua ja Andy Ruiziga.

Järgmisel aastal saab Wilder 37-aastaseks ja lubas profipoksiga veel kolm aastat jätkata. "Deontay on tagasi ja põnevus raskekaalus on tagasi," sõnas ta.