Ussõk: loodetavasti toimub matš Furyga veebruaris

Kolme poksi raskekaalu tiitlivööd hoidev ukrainlane Oleksandr Ussõk avaldas lootust, et ajalooline matš Tyson Furyga leiab aset järgmise aasta alguses, sest britt vajab viimasest matšist taastumiseks rohkem aega.

Septembri lõpus teatas WBC tiitlivööd hoidev Fury, et kohtub Saudi Araabias Ussõkiga matšis, mille järel kuulutatakse välja raskekaalu võistlusklassi ajaloo esimene neljakordne maailmameister. Esialgse plaani järgi oleks matš pidanud toimuma 23. detsembril, kuid Fury viimane kohtumine endise UFC raskekaalu meistri Francis Ngannouga lükkab ilmselt matši Ussõkiga järgmisesse aastasse.

Fury sai Ngannou vastu kolmandas raundis pihta tugeva vasakhaagiga, mis viis kogenud briti matile. Kuigi Fury alistas endise UFC nokaudimasina vastuolulise kohtunike otsusega, vajab 35-aastane britt veidi enam taastumisaega.

Ussõk ütles Reutersile, et tema eelistusel toimuks matš veebruaris. "Ma olin valmis ka 23. [detsembril] võitlema, aga kuna Fury sai eelmises matšis knockdown'iga vigastada, siis lükatakse see ilmselt järgmisesse aastasse," sõnas 36-aastane ukrainlane.

Kauaoodatud matši võitjast saab raskekaalu võistlusklassi ajaloo esimene neljakordne maailmameister. 2007. aastal lisati poksi neljas tiitlivöö, enne seda oli viimane ühendatud meister Lennox Lewis, kes hoidis kolme vööd 1999. novembrist kuni järgmise aasta aprillini. Muhammad Ali oli kolmel erineval korral ühendatud maailmameister.

Ussõk ütles, et matši edasilükkumine teda ei mõjuta. "Teen lihtsalt rohkem tehnilist tööd. Tehniliselt ei muutu midagi. Mul jääb lihtsalt rohkem aega, see on kõik," ütles kolme tiitlivööd hoidev ukrainlane.

"Ma ei mõtle Fury peale üldse. Mõtlen enda peale, enda tiimi peale, enda pere peale. Ma ei pea vastase peale mõtlema, pean temaga lihtsalt võitlema. Kõik, mis ma teen - mu saavutused, võidud, pingutused - on minu riigi ja mu pere nimel," lisas Ussõk, kes on võitnud kõik enda 21 profikohtumist.