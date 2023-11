Fury ja Ussõki oodatud vastasseisu kuupäev sai paika

35-aastane Fury hoiab hetkel WBC meistrivööd, Ussõkil on aga poksiorganisatsioonide WBA, WBO ja IBF-i tiitlid. Profipoksi raskekaal võib saada esimese absoluutse maailmameistri pärast 1999. aastat, kui britt Lennox Lewis alistas Las Vegases ameeriklase Evander Holyfieldi.

2008. aastal profiks hakanud Furyl on karjääri jooksul kirjas 34 võitu ja üks viik. Võitudest 24 on sündinud nokaudiga. 36-aastane Ussõk, kes amatöörina krooniti ka Londoni olümpiavõitjaks, on võitnud kõik 21 profimatši, neist 14 nokaudiga.

Algselt pidid Fury ja Ussõk kohtuma 23. detsembril, aga kuna Fury kohtumine vabavõitleja Francis Ngannouga osutus ootamatult keeruliseks, siis lükati seda kuupäeva mõnevõrra edasi.

Selle asemel poksivad 23. detsembril kaks endist raskekaalu maailmameistrit Anthony Joshua ja Deontay Wilder, aga mitte üksteisega. Joshua läheb vastamisi rootslase Otto Wallini ja Wilder uus-meremaalase Joseph Parkeriga. Edu korral peaks Joshua ja Wilder kohtuma järgmisel aastal ka omavahel.