Kati Kütisaar: meil oli terve MM-i peale üks halb kolmandik

Suurte pingutustega maailmameistrivõistluste finaalturniirile jõudnud Eesti saalihokinaiskond oma kahe aasta tagust tulemust. Singapuris peetud MM-il võideti kahel korral USA koondist, mängiti korra üle Austraalia, tehti viik Jaapaniga ja jäädi alla Taanile.

"Arvestades, et meil oli viis mängu - kolm võitu, üks viik ja üks kaotus, siis selle pinnalt saaks öelda, et ei ole ebaõnnestunud MM," lausus koondise abikapten Kati Kütisaar. "Meil oli väga tugev alagrupp ja meie alagrupist Taani ja Jaapan lõpetasid vastavalt kaheksanda ja üheksanda kohaga. Natukene jäi puudu just täpselt seal alagrupis."

Naiskond lootis murda esmakordselt esikaheksasse, kuid mitmed mängijad jäid turniiri käigus haigeks, mistõttu tuli viisikutes vangerdusi teha. Naiskonna suuremad skoorijad olid Piret Puidak, Edith Pärnik ja abikapten Kati Kütisaar, kes pidi palaviku tõttu vahele jätma just Taaniga mängu, mis kaotati 4:6.

"Terve MM-i peale meil oli üks halb kolmandik ja see oli see Taaniga esimene kolmandik, kui jäime 0:4 kaotusseisu," ütles Kütisaar. "See jääb kripeldama kõige rohkem. Ma ise jäin haigeks ja pidi viisikud ümber muutma. See mõjutab võistkonnamängus väga palju."

Üheksandat korda järjest tuli maailmameistriks Rootsi naiskond, kes alistas kullamängus 6:4 Soome koondise. Kütisaare sõnul on Rootsi koondis kõigutamatult enesekindel ja osav.

"Nad on väga tehnilised, väga kiired ja väga jõulised," kirjeldas ta. "Nad olid esimesena palli juures, visked nii lähedalt või kaugelt - kõik läksid. Väga andekas võistkond."

Pronksi võitis Tšehhi, kes võõrustab järgmist MM-finaalturniiri 2025. aastal, kuhu jõudmine on Eesti naiskonna järgmiseks sihiks.