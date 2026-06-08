Ševoldajeva tähtsa mängu eel: ootusärevus on päris suur

Eesti naiste jalgpallikoondisel on teisipäeval MM-valikturniiril mängus Bosnia ja Hertsegoviina vastu võimalus võiduga tagada pääse play-off'i ja Rahvuste liiga B-tasandile.

Reedel alistas Eesti naiskond võõrsil valikmängus Liechtensteini 5:0 ja kerkis sellega otsustava kohtumise eel oma valikgrupis teisele kohale. Kui teisipäeval õnnestuks Bosnia alistada, võidaks Eesti grupi ja tagaks pääsme Rahvuste liiga B-tasandile ning koha MM-valiksarja play-off'is.

"Treeneri jaoks on iga mäng suur mäng," tõdes Eesti koondise peatreener Aleksandra Ševoldajeva enne kohtumist ERR-ile. "Mängijatelt tahaks igaks mänguks väga head fookust. Kindlasti on see väga eriline mäng, sest nii lähedal pääsule kuskile, kus me pole olnud, ei ole varem kätte saanud ja ma arvan, et see teeb mängu väga eriliseks."

Valikgrupi võidu korral pääseb Eesti naiskond play-off'i, kus tuleks igal juhul vastaseks üks Euroopa absoluutne tippkoondis. "Mängijates on positiivne meeleolu, elevus. Ootusärevus on päris suur ja praegune fookus tekitab head meelt," kinnitas peatreener.

Mida Eestil on teisipäeval Pärnus eduks vaja? "Teha seda, mida oled teinud, usaldada protsessi," arvas Ševoldajeva. "Ülekeskendumine või liiga süvitsi minek on koht, mida ei peaks tegema. Hoida ettevalmistused sarnased, kindlasti võib üllatusmomente vastasele pakkuda, aga üldiselt lähenemine ja põhimõtted ei muutu."