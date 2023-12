Saalihokis jätkub Rootsi naiste ülevõim

Rootsi koondis alustas Singapuri turniiri alagrupis võitudega Slovakkia (20:3), Tšehhi (6:1) ja Poola (25:1) üle ning alistas veerandfinaalis Läti 13:3 ja poolfinaalis Šveitsi 4:2.

Soome koondis oli alagrupis parem Lätist 14:1, Šveitsist 9:5 ja Norrast 6:3, veerandfinaalis alistati Poola 11:2 ja poolfinaalis Tšehhi 8:2.

Kolmanda koha mängus sai Tšehhi jagu Šveitsist 5:4 (0:1, 2:1, 3:2) ning kordas 2011. aasta saavutust, kui võideti samuti pronksmedalid ja ka siis alistati medalimängus Šveits.

Rootsi naiskond on võitnud perioodil 2007-2023 kõik üheksa MM-tiitlit. Kokku on neil 14 turniiri peale 11 tiitlit. Soome koondis on tulnud maailmameistriks 1999. ja 2001. aastal, kuid viimasest üheksast korrast seitsmel on just nemad finaalis Rootsile kaotanud.

Eesti naiste saalihokikoondis lõpetas tänavuse turniiri 13. kohaga.