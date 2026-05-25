Norra üllatas kindla võiduga Tšehhi üle ja pääses veerandfinaali

Norra alistas B-alagrupi eelviimases voorus Tšehhi 4:1 (2:1, 0:0, 2:0). Neljast väravast kaks viskas Michael Brandsegg-Nygard ning ühe tabamuse said kirja Havard Salsten ja Martin Ronnild. Tegemist oli Norra läbi aegade teise võiduga Tšehhi või Tšehhoslovakkia üle, seejuures esimesest võidust oli möödas 16 aastat.

Norra tõusis B-alagrupis Kanada seljataha teisele kohale ja tagas ühtlasi 14 aasta pikkuse pausi järel endale koha veerandfinaalis.

Tšehhi oli juba varem kindlustanud koha kaheksa parema seas. Viimane edasipääseja B-alagrupist selgub teisipäeval, kui omavahel peavad otsustava mängu Rootsi ja Slovakkia.

Tiitlikaitsja USA sai samal ajal A-alagrupis 7:3 (2:0, 3:1, 2:2) jagu Ungarist. Matthew Tkachuk, Ryan Leonard ja Justin Faulk viskasid kõik kaks väravat ning ühe väravaga panustas võitu Max Plante.

A-alagrupis on tabeliseis veidi lahtisem. Edasipääsu on endale kindlustanud Šveits ja Soome, ülejäänud kahe koha eest heitlevad Austria, Läti, USA ja Saksamaa.