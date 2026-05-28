Soome hokikoondis jõudis MM-il kolmeaastase pausi järel medalimängudele

Soome läks neljapäevast veerandfinaali 22 minutiga 3:0 juhtima, kui 7.33 pärast kohtumise algust viis 2022. aasta maailmameistri juhtima Sakari Manninen, seitse minutit hiljem suurendas Lõvide eduseisu Anton Lundell ning poolteist minutit pärast teise kolmandiku algust tegi skoori Konsta Helenius.

Teise perioodi keskel vähendas Filip Hronek tšehhide kaotusseisu kaheväravaliseks, aga lähemale Nagano olümpiavõitja ei jõudnud ning lõppskoori vormistas neli ja pool minutit enne lõpusireeni Lenni Hämeenaho.

2022. aastal kodupubliku ees neljandat korda maailmameistriks kroonitud Soome kaotas aasta hiljem veerandfinaalis hilisemale võitjale Kanadale, 2024. aastal jäädi kaheksa parema seas alla Rootsile ning mullu 65-aastase kullapõua lõpetanud USA-le.

Tiitlikaitsjatest ameeriklased langesid aga neljapäeval konkurentsist, kui pidid tunnistama Kanada 4:0 paremust. Avakolmandiku lõpus viskas Kanada juhtima Macklin Celebrini, teise perioodi keskel suurendas edu Dylan Holloway ning Connor Browni ja Sidney Crosby tabamused viimase kolmandiku lõpus tulid juba pärast seda, kui USA oli väravavahi välja võtnud.

Kanada võit tähendab ühtlasi, et kui Šveits alistab oma veerandfinaalis Rootsi, lähevad soomlased poolfinaalis Kanadaga kokku.