Finaalis domineerinud Hispaania tuli maailmameistriks

Hispaania oli kohtumisel jooksul selgelt kontrollivam meeskond ja Argentina suruti terveks mänguks kaitsesse. Kuigi ka kohtumise normaalajal tuli mitu head võimalust, siis tiitlikaitsja väravalukku ei suudetud avada. Mitmel puhul päästis omad halvimast väravavaht Emiliano Martinez.

Kohtumise normaalaja üleminutitel sai teise kollase kaardi Enzo Fernandez ja Argentina jäi vähemusse. Seejuures oli ta esimese kollase teeninud kohtuniku otsusega mitte nõustumise eest.

Lisaajal saatis kõigepealt palli väravasse Hispaania vahetusmees Nico Williams, aga kohtunik jättis selle lugemata, sest nägi Mikel Merino eelnevas tegevuses viga Nicolas Otamendi vastu.

Hispaania lõi võiduvärava kohe lisaaja teise poole avaminutil. Kasti tulnud tsenderduse lükkas Williams peaga tagasi Ferran Torresele, kes põrutas palli Argentina puuri. Seejärel üritas ka Argentina viigiväravani jõuda, aga see ei õnnestunud.

Hispaania tegi kohtumise jooksul 20 pealelööki, neist tosin raamidesse. Argentina sai vaid kaks pealelööki ja needki jäid lisaaja lõppu, kui koondis oli juba kaotusseisu. Kumbki nimetatust ei mahtunud ka raamidesse.

Hispaania sai seega oma teise MM-tiitli pärast 2010. aastal triumfi, mil samuti lisaajal alistati Holland. Argentina aga on nüüd võitnud ja kaotanud kolm MM-finaali.

Enne mängu

Hispaania koondis alustas alagrupiturniiri 0:0 viigiga Roheneemesaarte vastu, aga alistas siis Saudi Araabia 4:0 ja Uruguay 1:0. Järgnevalt saadi jagu Austriast 3:0 ja kaheksandikfinaalist tänu Mikel Merino viimaste minutite väravale Portugalist 1:0.

Merino tõi Hispaaniale võidu ka veerandfinaalis Belgiaga (2:1). Seejuures oli Belgia ründaja Charles De Ketelaere esimene ja seni viimane jalgpallur, kes suutnud sel turniiril Hispaaniale värava lüüa.

Poolfinaalis oli Hispaania ootamatult kindlalt 2:0 üle Prantsusmaast. Väravateni jõudsid Mikel Oyarzabal penaltist ja Pedro Porro mängust.

Argentina võitis alagrupis kõik kolm kohtumist: Alžeeria alistati 3:0, Austria 2:0 ja Jordaania 3:1. Järgnevalt tuli vastaseks Roheneemesaared, kellest saadi jagu aga alles lisaaja järel 3:2.

Veelgi keerulisemaks osutus kaheksandikfinaal Egiptusega, kus meeskond oli veel 78. minutil 0:2 taga, aga lõpuks võideti siiski tänu lõpuspurdile 3:2. Lihtne polnud ka veerandfinaal Šveitsiga, mis võideti lisaajal 3:2.

Poolfinaalis Inglismaaga jäi Argentina teisel poolajal kaotusseisu ja suutis sarnaselt mängule Egiptusega lõpuminutitel keerulisest seisust väljuda. Enzo Fernandez viigistas 85. minutil ja üleminutitel lõi 2:1 võiduvärava Lautaro Martinez.

Kuigi tegemist on jalgpalli suurriikidega, siis pole nad suurturniiridel eriti kohtunud. Selleks tuleb minna ajas tagasi lausa 60 aastat - 1966. aasta MM-il jäi Argentina alagrupifaasis peale 2:1. Sõprusmänge on küll peetud, neist viimane jääb enam kui kaheksa aasta taha - 2018. aasta märtsis Madridis jäi Hispaania peale lausa 6:1.

Mõlemad koondised on viimastel aegadel võitnud tiitleid: Argentina mängib MM-il tiitlikaitsjana, aga on võitnud ka kaks viimast Copa Americat (2021, 2024). Hispaania on valitsev Euroopa meister. Tegemist on esimene korraga, kui MM-i finaalis saavad kokku valitsev Euroopa ja Lõuna-Ameerika meister.