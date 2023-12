Karistusvisked aitasid Mistra karikavõiduni

Mistra võitis esimese poolaja 12:9. Teisel poolajal jõudis Viljandi viigini ja seisult 19:19 hakati sooritama karistusviskeid. Seeria õnnestus paremini Mistral, kes võitis koondskooriga 24:22.

Mistra resultatiivseimad olid Serhi Orlovskõi viie ja Vladõslav Naumenko nelja tabamusega. Viljandi parim oli üheksa väravat visanud Hendrik Koks.

"Mäng oli ilus, mäng oli agressiivne. Pall liikus, mõlemal pool oli emotsiooni, publik aitas kaasa. Nauditav. See ongi käsipall," lausus värske karikavõitja, mängu parimaks valitud väravavaht Armis Priskus.

Viljandi puuriluku Rasmus Otsa sõnul jäi nende edu realiseerimise ja esimese poolaja krambi taha. "Jäime hätta, lasime ennast väga lihtsates kohtades ära karistada. Lasime sisuliselt üks ühele olukordades saada minu vastu. Rünnakul panime väga-väga lihtsalt hakkama," kommenteeris Ots.

"Üks asi on see, kui väravavaht tõrjub, teine asi, kui me ei saa raamilegi pihta. Meil oli väga palju praaki sellise mängu kohta. Kahju, et see praagihulk pidi just finaali sattuma."

Pronksimängus jäi peale Põlva Serviti, kes võitis SK Tapat skooriga 38:12 (19:4).