Paul Aron lõpetas koostöö vormel-1 võistkonnaga

Vormelisõitja Paul Aron teatas esmaspäeval, et tema aeg Mercedes-AMG vormel-1 noorteprogrammis on lõppenud.

Tänavu vormel-3 sarjas täishooaja teinud 19-aastane Aron debüteeris möödunud nädalavahetusel vormel-2 sarjas, võisteldes hooaja viimasel etapil Tridenti võistkonna eest. Eestlane sai laupäeval sprindisõidus 16. ja pühapäeval põhisõidus 18. koha.

Aron kirjutas esmaspäeval ühismeedias, et nautis oma vormel-2 debüüti täiel rinnal, kuid lisas, et käimasoleva hooajaga lõppeb koostöö tema ja Mercedese vahel. "Oli rõõm töötada kõigi nende inimestega. Ma olen väga tänulik neile panuse eest viimase nelja aasta jooksul. Olen tuleviku osas põnevil ja valmis alustama karjääri järgmist peatükki," teatas Aron.

Noor vormeliäss ütles Delfi Spordile, et koostöö lõppemise otsuse põhjused jäävad osapoolte vahele. "Nagu olen varasemalt öelnud, plaan on minna vormel-2 sarja edasi. Tiimi ja muid detaile ma veel avaldada ei saa. See informatsioon peaks lähipäevil avalikuks saama," sõnas Aron.

"Tulemusi vaadates polnud üldse hea nädalavahetus, aga kogesin ja õppisin väga palju. Kokkuvõttes oli Trident ka rahul, nad nägid mu potentsiaali," võttis ta esimese nädalavahetuse vormel 2-s kokku.

Aron teenis tänavu vormel-3 sarjas hooaja jooksul ühe etapivõidu ja jõudis veel kolmel korral pjedestaalile, lõpetades hooaja kokkuvõttes kolmandal kohal.