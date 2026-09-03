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Rahvusvaheline alaliit tühistas piirangud Venemaa ratsaspordile

Ratsasport
Ratsasportlane Kaasanis
Ratsasportlane Kaasanis Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Ratsasport

Rahvusvaheline ratsaliit (FEI) kinnitas neljapäeval, et tühistab alates 5. oktoobrist piirangud Venemaa ratsasportlastele ja lubab riigis taas oma egiidi all võistlusi korraldada.

Venemaa ja Valgevene sportlastel on alates 2022. aasta märtsist pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse keelatud oma riike FEI üritustel riigilippude all esindada, kuigi mõned on võistelnud neutraalsete sportlastena. FEI viitas ka rahvusvahelise olümpiakomitee juulikuisele otsusele tühistada ennistada Venemaa olümpiakomitee õigused.

Venemaa ratsaspordiliit teatas päev varem, et FEI nõukogu kiitis sammu heaks pärast ulatuslikke läbirääkimisi riikliku organisatsiooni ja rahvusvaheliste ametnike vahel.

Uute reeglite kohaselt saab Venemaa alates 5. oktoobrist korraldada FEI poolt heakskiidetud võistlusi, kui järgitakse FEI eeskirju. Samuti tühistatakse piirangud Venemaa riigilippude, hümnide, värvide, vormiriietuse ja muude riiklike tunnuste osas.

"FEI on saanud Venemaa Ratsaspordiliidult kirjaliku kinnituse, et see ei arenda ratsasporti ega halda ratsaspordiklubisid Donetski, Hersoni, Luhanski ja Zaporižžja oblastis ega ka Krimmis ja Sevastopolis," ütles FEI pressiesindaja avalduses. "Ja et selle ametlikes dokumentides ja väljaannetes ei ole viiteid nendele territooriumidele."

Rahvusvahelise ratsaliidu sõnul jätkatakse Ukraina toetamist. "FEI Ukraina solidaarsusfond, mis loodi 2022. aastal, on endiselt toimiv ja aitab jätkuvalt rahuldada riigi ratsaspordi kogukonna mõningaid pakilisemaid vajadusi."

Toimetaja: Siim Boikov

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