Nõlvak ja Tiisaar mängivad mitmekuulise pausi järel MK-etapil

Meeste turniiri alustavad põhiturniirilt Kusti Nõlvak ja Mart Tiisaar, kes olid vahepeal Nõlvaku vigastuse tõttu sunnitud pidama mitmekuulise võistluspausi, vahendab volley.ee.

Viimati mängisid mehed koos augustis EM-il. "Tunne on selline nagu oleks tagasi seal, kus ma pean olema. Väga hea meel on taas maailmatasemel rannavõrkpalliturniiril olla," ütles Nõlvak ERR-ile. "Tervis on hea. Mängutunnetuse osas on veel vaja natukene juurde panna. Võistluspaus annab natuke tunda, aga see on kõik osa protsessist ja loodame, et tuleb kiiresti."

Eesti esipaar kuulub C-alagruppi ning peab oma avamängu Eesti aja järgi reede varahommikul kell 5.40. Vastaseks on Prantsusmaa duo Arthur Canet – Téo Rotar.Lisaks kuuluvad samasse alagruppi kolmanda asetusega ameeriklased Miles Evans – Chase Budinger ning Portugali paar Joao Pedrosa – Hugo Campos.

Kvalifikatsioonist pidid alustama hiljuti U-21 vanuseklassi rannavolle MMil viienda koha saanud Eva Liisa Kuivonen ja Liisa-Lotta Jürgenson.

Eestlannad kohtusid kvalifikatsiooni avaringis ameeriklannade Toni Rodrigueze ja Hailey Harwardiga ning pidid vastu võtma 1:2 (18:21, 21:14, 10:15) kaotuse. Kvalifikatsiooni teise ringi seega ei pääsetud ja turniir sellega nende jaoks ka lõppes.