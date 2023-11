Nõlvak ja Tiisaar on tagasi: rõõm oli jälle väljakul olla

Eesti rannavõrkpalli esinumbrid Kusti Nõlvak ja Mart Tiisaar naasesid kolme ja poole kuu pikkuse pausi järel profikarusellile ning teenisid Tais üheksanda koha. Tervismured seljatanud Nõlvak ütles, et vastupidavus, kiirus ja tehnika olid mängudes päris head.

"Kõik oli sama, mis varem või natukene paremgi. Ainus, millest jäi puudu, oli selline närvisüsteemi ülekoormus või väsimus, mis tuli. Sellega ei saanud hakkama, aga muidu keha pidas hästi vastu. Selle üle oli väga hea meel," sõnas Nõlvak. "Tegime päris mitu trenni enne turniiri ja iga trenniga läks asi nii palju paremaks. Rõõm oli jälle olla väljakul sellises võistlusvalmiduses. Päris kiirelt tuli mängutunnetus tagasi."

Tiisaare sõnul andis Tais peetud turniir talle enesekindlust juurde, sest kohtumised näitasid, et pika pausiga pole nende ühised mänguoskused kadunud. "Läbi selle saab kindlasti järgmine turniir keskenduda turniirile endale, et oleks seal värskem, et oleks seal see sooritus parem. See on see positiivne, mis siit kaasa võtta. Ma ütleks, et võrreldes suvega on seis praegu parem," sõnas Tiisaar.

Vormi prooviks ning välitingimuste ja kuumusega harjumiseks tehti turniiri eel Tais väga palju treeninguid. Nõlvaku sõnul olid kolmandaks mänguks tema patareid seetõttu ka tühjad. Nüüd jäädakse Taisse treeninglaagrisse.

"Mängulisi asju on üksjagu parandada, mis tulid välja. Rivo Vesik, kes meil siin abis oli, nägi nii mõnegi nüansi ära, mida läheme Phuketisse lihvima," ütles Nõlvak. "Tuleb minna ka natukene puhanumalt järgmisele turniirile peale, siis on vastupidavus parem."

Sel hooajal saadi üheksas koht juba neljandat korda. Reitingupunkte on teenitud rohkem vaid märtsis Mehhikos. Järgmiseid reitingupunkte hakkavad Nõlvak ja Tiisaar püüdma detsembri esimesel nädalavahetusel Filipiinidel Manila lähistel toimuval turniiril.