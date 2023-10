MM-i ajaks haigeks jäänud Nõlvak: fookus on ikkagi olümpiale pääsemine

Mullu rannavõrkpalli MM-il viiendaks jäänud Eesti paar pidi tänavuse suurturniiri vahele jätma, sest üks liige on alates suvest heidelnud mitme erineva terviseprobleemiga.

"Päris mitu asja korraga, ise ka ei teadnud, mis mul viga oli. Oli hästi palju nõrkust, palju väsimust, ei saanud täpselt sotti, mis asi on," sõnas Nõlvak ERR-ile. "Ja siis vereproovist tuli välja mitu erinevat haigust. See oli põhjus, miks ma ei läinud. Sinna ma oleks ilusti peale saanud, mängud praegu käivad."

"Tubli Eesti mehena ma arsti juurde esimese hooga ei läinud, võib-olla oleks võinud varem minna," lisas võrkpallur.

Nõlvak lisas, et haigused hakkasid teda kimbutama juba suve keskel ning kõige halvem oli seis Euroopa meistrivõistluste ajal. "Seal kuidagi läbi häda ühe mängu võitsime ja oli 17. koht. Pärast seda oli suur langus, keha andis otsad. Sealt on olnud aeglane tagasitulek, vahepeal on tunne, et nüüd saab tõsta koormuseid, hakata normaalselt trenni tegema. Siis tuleb jälle mingi tagasilöök," ütles ta.

Kaks nädalat tagasi kerkis esile veel vana seljavigastus, kuid mängija sõnul andis see talle aega ka enda üldise tervise tegeleda.

Nõlvaku ja Tiisaare plaan on sel hooajal osaleda veel kahel MK-etapil, üks neist Tais ja teine Filipiinidel. "Esimeseni on nüüd viis nädalat aega. Olukord näitab, nädalast nädalasse koordineerin koormuseid enesetunde põhjal, aga selleks ajaks võiks olla juba päris valmis," sõnas Nõlvak.

Samas leidis ta, et keerulisest perioodist on ka palju õppida. "See on hästi suur õppetund olnud, mul on tulnud nüüd see sund, et pean oma keha tunnetama. Koormusele vastavalt, väga täpselt. See annab edasiseks treeningute planeerimiseks suure eelise, oskan seda vinti täpselt keerata. Tunnetus on läinud palju paremaks," ütles võrkpallur.

Kuigi tervisehädad tabasid olümpiakvalifikatsiooni arvestades kõige halvemal ajal, ei ole olümpialootus kustunud. "Viimane õlekõrs on Nations Cup vahetult enne olümpiamänge - kvalifikatsiooniturniir, kus võitja pääseb olümpiale. Tegelikult on piisav hulk turniire veel, sel aastal mängime kaks. Järgmise aasta kalender pole veel väljas, aga suure tõenäosusega tuleb palju turniire. Kui tervis on hea ja vorm on hea, siis tegelikult on asetuse alusel võimalik pääseda olümpiale," ütles Nõlvak.

"Fookus on ikkagi olümpiale pääsemine, kogu see protsess on andnud keha tunnetamise osas head arusaama juurde. Võistlustele eelnev ettevalmistumine ja treenimine on saanud efektiivsemaks tänu haigustele ja siit on isegi lihtsam samm edasi teha. Olen paadunud optimist võib-olla, aga näen seda head ka siin päris palju," lõpetas võrkpallur.