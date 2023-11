Nõlvak pärast pausi: tervis on hea, tunnetuse osas on vaja juurde panna

Eesti rannavõrkpalli esipaar Kusti Nõlvak - Mart Tiisaar on Tais, et kolmekuulise pausi järel võidelda profikarusellis taas olümpiapunktide nimel.

Viimati augustis EM-il mänginud, kuid seejärel Nõlvaku terviseprobleemide tõttu pikema pausi võtma pidanud Eesti rannavõrkpalli esipaar mängib ProTouri etapil.

"Tunne on selline nagu oleks tagasi seal, kus ma pean olema. Väga hea meel on taas maailmatasemel rannavõrkpalliturniiril olla," lausus Nõlvak.

"Tervis on hea. Mängutunnetuse osas on veel vaja natukene juurde panna. Võistluspaus annab natuke tunda, aga see on kõik osa protsessist ja loodame, et tuleb kiiresti."

Tiisaar lihvis vahepeal tehnilisi elemente ja ütleb, et tulemust on Tais raske ennustada, kuna tugevatest võistlusmängudest on neil möödas üle kolme kuu.

"Väga hea meel olla tagasi ProTouril. Kui muidu sellises heas flow's [voolus - ERR] oskad ennast juba paigutada kuhugi - keda võiks võita või kellele kaotada -, siis praegu raske öelda," sõnas ta.

"Enesekindlus võib- olla ei ole päris sama, mis ta oli ja täpne teadmine, millist mängu suudame näidata, ei ole päris täpne. Eesmärk ongi võib-olla tulla tuurile edukalt tagasi.

Tais alustatakse World Beach Pro Tour Challenge põhiturniiri reedel ja võideldakse ka Pariisi olümpiapunktide nimel.

Naiste seas alustavad valikturniirilt Eva Liisa Kuivonen ja Liisa-Lotta Jürgenson.