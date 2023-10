Luuk Mihkelsi juhtumist: sportlased peavad jälgima, mida nad postitavad

Septembris Hollandis Euroopa meistrivõistlustel U-23 vanuseklassi grupisõidus napilt medalita jäänud Madis Mihkels eemaldati kolmapäeval Hiinas toimuva velotuuri nimekirjast ja saadeti koju, sest noor rattur tegi sealse võistluse eel kohatu nalja. Tema käitumise mõistis hukka ka rahvusvaheline jalgratturite liit.

Juhtunust on Eesti Olümpiakomitee kommunikatsioonijuhi Merili Luugi sõnul õppida nii sportlasel, tema profitiimil, Eesti jalgratturite liidul kui EOK-l, kes teeb sportlastele suurvõistluste eel meedialaseid koolitusi.

"Kui sportlane on EOK poolt välja saadetava koondise nimekirjas, teeme vahetult enne võistluse algust üldise meediakoolituse; kuidas rääkida, kuidas käituda. Madis Mihkels käis EOK koondisega viimati väljas aastal 2019, kui oli noorte olümpiafestival Bakuus. Tõsi, see oli Aserbaidžaanis, siis me võib-olla nii palju kultuurilisi küsimusi ei rääkinud," rääkis Luuk ERR-ile.

"Üldiselt oli see natuke süütu olukord, aga samas: olles ise elukaaslane täpselt samast riigist - Hiinast - pärit inimesega, tean, kui südamesse asiaadid võtavad sellist olukorda, mida tavaeestlane võib-olla ei hooma, sest meie üle ei saa sellist nalja teha," lisas Luuk. "Paraku selline asi juhtus. Ma loodan, et ta sai sellest väga hea õppetunni, sest ka tema profitiimi poolt oli see reageerimine väga kiire ja kõik juhtus tundidega. Kogu Hiina politseitiim, ka jalgrattaliit mõnes mõttes oli sinna päris kiirelt kaasatud. Ma arvan, et sellest sai õppida ka EOK, hakkasime juba mõtlema, millal tuleks sellel teemal järgmine koolitus teha. Ka jalgrattaliidul tasub oma sportlastega ennetustööd teha."

Luuk toonitas, et kõik, mida sotsiaalmeediasse postitatakse, jääb sinna ka alles. "Asju tuleb ennetavalt mõelda. Teame, et emotsioonide ajendil ei mõtle võib-olla isegi intervjuude ajal, mida välja ütled - enne, kui jama on käes. Sportlased, aga ka treenerid ja kogu juhtkond peavad sotsiaalmeedias jälgima, mida, kuidas ja kuhu me postitame," lisas EOK kommunikatsioonijuht.