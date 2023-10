Madis Mihkels eemaldati kohatu žesti tõttu Hiina velotuurilt

20-aastane eestlane ja tema tiimikaaslane belglane Gerben Thijssen postitasid ühismeediasse pildi, kuidas Mihkels tegi nn pilusilmi. Thijssen postitas pildi enda Instagrami loosse, kuid on nüüdseks oma konto kustutanud.

Esialgu teatas Intermarche–Circus–Wanty, et ainult Mihkels on velotuuri stardinimekirjast eemaldatud. Hiljem teatas klubi, et ka Thijssen jääb hooaja viimasest WorldTouri võistlusest eemale.

"Meil on siiralt kahju meie ratturite Madis Mihkelsi ja Gerben Thijsseni käitumise ja sotsiaalmeedias avaldatud piltide pärast," teatas Intermarché-Circus-Wanty pressiteate vahendusel. "Soovime vabandada Hiina rahva ja fännide, Guangxi valitsuse, Hiina jalgrattaliidu ja kõigi Guangxi velotuuri korraldamisega seotud osapoolte ees. Otsustasime Madis Mihkelsi ja Gerben Thijsseni stardinimekirjast eemaldada ja võtame kasutusele vajalikud distsiplinaarmeetmed."

Guangxi velotuur algab neljapäeval Beihais.